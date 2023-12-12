وفاة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقابة السينمائين تنعاه

غيب الموت المهندس مدحت شليق “زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم” وزيرة الثقافة المصرية السابقة، مساء اليوم الثلاثاء، عقب صراع طويل مع المرض.

وفاة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم

وكتب محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة الأسبق: “إنا لله وإنا اليه راجعوان..المهندس مدحت شليق رجل اليونيسكو في ذمة الله.. زوج معالي وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة ايناس عبد الدايم”.

وأوضح منير أن صلاة الجنازة ستقام بعد الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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من جانبه، نعى مسعد فودة نقيب السينمائيين، وأعضاء المجلس المهندس مسعد شليق، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.



يشار إلى أن إيناس عبد الدايم كانت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الثقافة المصرية، وبدأت دراستها في سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا حتى يناير عام 1990، فحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في "آلة الفلوت" من المدرسة العليا للموسيقى بباريس.



وخلال فترة دراستها حصلت على: الدبلوم العالى للتدريس في آلة الفلوت (بالإجماع) 1984، والدبلوم العالى في الأداء لآلة الفلوت بالإجماع 1985، والدبلوم العالى لموسيقى الحجرة بالإجماع وإشادة لجنة التحكيم 1986، والدبلوم العالى للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة 1988، والدبلوم العالى للعزف المنفرد في آلة الفلوت 1989.



وقدمت إيناس عبد الدايم العديد من الحفلات المتنوعة خلال حياتها الفنية، منها: حفلات موسيقية في مناطق عديدة بفرنسا، بالإضافة إلى عدد من الحفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولى بباريس، وكذلك حفلات الصولو مع أوركسترا كونسرفاتوار القاهرة - وأوركسترا القاهرة السيمفونى- وأوركسترا الحجرة المصرى.



كما قدمت العديد من الحفلات "الصولو" في عدة بلدان أوربية وعربية مثل: تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا الشمالية والمغرب وتونس والإمارات واليونان والجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى العديد من البرامج الإذاعية التي كان من أهمها في "Radio France" بباريس.



وقامت بالاشتراك في تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل "جمال عبد الرحيم" في ألمانيا والقاهرة، وحصلت على الجائزة الأولى من اتحاد معاهد الموسيقى بفرنسا عام 1982، والجائزة الثانية من المسابقة العامة للموسيقى والفن الدرامى بفرنسا، وعلى شهادة تقدير في المسابقة العالمية للفلوت بمدينة كيبا باليابان، وعلى جائزة الإبداع بأكاديمية الفنون- وزارة الثقافة- وجائزة أحسن عازفة بمهرجان كوريا الشمالية للفنون.



كما قامت إيناس عبد الدايم بتمثيل مصر في أكثر من مهرجان دولى منها مهرجان نانت للفنون بفرنسا عام 1995، وكان آخرها مهرجان الرباط للفنون بالمغرب ومهرجان سالونيك للمرأة المبدعة في اليونان.



وفى عام 1999، ولأول مرة، أسست "فصلا دراسيا لتعليم آلة الفلوت" للأطفال في سن مبكرة لتنمية المواهب بدار الأوبرا، وشاركت في إعداد المناهج الدراسية التعليمية في مصر وبعض البلدان العربية. وهى المستشار الفنى لأوركسترا النور والأمل، وهو أوركسترا مصرى للكفيفات.



وحصلت إيناس عبد الدايم على جائزة أبرز عشر نساء في مصر لهذا القرن في مارس 2000، ونالت كذلك، في عام 2001، جائزة الدولة التشجيعية للفنون، وشغلت منصب مدير أوركسترا القاهرة السيمفونى وعميد المعهد العالى للكونسرفتوار 2004-2010 ونائب رئيس أكاديمية الفنون بالقاهرة لعامى 2010-2011.



وكلفت بالإشراف الفنى على جمعية النور والأمل للكفيفات بمصر الجديدة (عمل تطوعى) منذ عام 2008 وحتى الآن. وتشغل حاليًا منصب رئيس هيئة المركز الثقافى القومى "دار الأوبرا المصرية" اعتبارًا من عام 2012 حتى الآن.



وتم اختيارها عام 2013 لعضوية مجلس إدارة مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية بترشيح من مجلس المكتبة الاستشارى تقديرًا لمكانتها الفنية التي تتمتع بها، كما وقعت العديد من بروتوكولات التعاون الفنى والثقافى بين دار الأوبرا المصرية ومختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية منها شركة مصر للطيران، وصندوق التنمية الثقافية وكلية التربية الأساسية بالكويت.



وتم تكريمها في العديد من المحافل الفنية والثقافية الهامة، منها: تكريم من سونج أيقوه سفير الصين بمصر باعتبارها أول رئيس امرأة لدار الأوبرا المصرية بعد الثورة وأفضل عازفة فلوت على مستوى العالم، وذلك خلال "مؤتمر القمة العربية الصينية الأول للمرأة" الذي اقيم بالقاهرة نوفمبر 2012.



كما نالت الدرع التذكارية لكلية التربية الأساسية بدولة الكويت من الدكتور عبد الله المهنا رئيس الكلية تقديرًا لدورها وانجازاتها في دعم وتنشيط الفنون الرفيعة والجادة في ديسمبر 2012، وتم تكريمها في يوم المرأة العمانية عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني والإداري الذي تجاوز الثلاثة عقود وكنموذج للمرأة المصرية صاحبة الدور البارز والمؤثر في المجتمع وباعتبارها ضمن اهم الشخصيات النسائية الفنية البارزة في مصر والوطن العربى وذلك خلال احتفالات السلطنة بهذه المناسبة في أكتوبر 2012.



وكُرمت أيضًا من هيئة كير الدولية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، ضمن عدد من السيدات اللائى تم اختيارهن نظرًا لدورهن البارز والمؤثر في المجتمع المصرى منهن في مارس 2012.