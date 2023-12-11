رئيس حملة السيسي: لم نرصد خروقات شراء الأصوات وهذا ما نسعى لتحقيقه

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "مشهد الانتخابات الرئاسية مرتب وشكله جميل وشهدنا مظاهر إيجابية ومن بينها التيسير على ذوي الهمم وإقبال ملحوظ من المرأة والشباب وانتظام في العملية الانتخابية".



إقبال الناخبين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "لاحظنا إقبالا كبيرا من الناخبين والتصويت الكثيف في الانتخابات الرئاسية ونحن أمام مستويات مرتفعة من التصويت".

ولفت: "الانتخابات الرئاسية تسير بدون تجاوزات وهذا ما ذكرته كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية".

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التواصل مع السيسي

وأشار: "لدينا غرف عمليات مركزية تتولى رصد العملية الانتخابية في التو واللحظة ومرشحنا بيطلع على التقارير والمسألة شديدة الدقة وهناك اتصال مستمر من أجل التيسير على المواطنين".

أعلى نسبة من أصوات الناخبين

وتابع: نأمل بالحصول على أعلى نسبة ممكنة من أصوات المصريين بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا: الرئيس السيسي كامل الصلاحيات حتى يوم 1 إبريل ويمكن أن يحلف اليمين حالة فوزه في أي ميعاد ممكن بعد إعلان النتيجة رسميا ونشرها في الجريدة الرسمية".

حقيقة شراء الأصوات



وأكد: "لم نرصد أي خروقات متعلقة بشراء الأصوات والهيئة الوطنية عبرت عن أن الانتخابات تتم في أجواء نزيهة وإجراءات سليمة وخصومنا أيضا أكدوا ذلك".

وواصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

ورصدت غرفة العمليات المركزية، استمرار وحرص المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر، واحتشاد الشباب من الجنسين والشيوخ والمسنين في طوابير أمام أبواب اللجان الفرعية، منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً - موعد غلق الصناديق حيث امتدت الطوابير في عدة لجان أمام مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات.

وتتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية الجارية حاليًا والتي بلغ حجمها حتى اليوم، على نحو ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 45٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات، الأمر الذي يعكس وعيًا حقيقيًا بحجم التحديات التي تواجه البلاد والاصطفاف الوطني القوي دعمًا لمقدرات الوطن.

وقالت الحملة: أثبت المصريون مجددًا أنهم على قدر المسئولية، مدركون لحجم المخاطر، مؤمنون بوطنهم إيمان المطمئن، داعمون له في كل المواقف.

وثمنت الحملة، الاستجابة الكبيرة من جموع المصريين وحرصهم على المشاركة في التصويت خلال اليوم الثاني من عملية الاقتراع.

ودعت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى استمرار الصورة الرائعة خلال اليوم الثالث والأخير من التصويت، لاستكمال هذا المشهد المهيب الذي يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة.

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

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