حملة السيسي الانتخابية تطالب باستكمال الصورة المشرفة في آخر أيام الانتخابات الرئاسية غدا

واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

ورصدت غرفة العمليات المركزية، استمرار وحرص المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر، واحتشاد الشباب من الجنسين والشيوخ والمسنين في طوابير أمام أبواب اللجان الفرعية، منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً - موعد غلق الصناديق حيث امتدت الطوابير في عدة لجان أمام مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات.

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وتتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية الجارية حاليًا والتي بلغ حجمها حتى اليوم، على نحو ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 45٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات، الأمر الذي يعكس وعيًا حقيقيًا بحجم التحديات التي تواجه البلاد والاصطفاف الوطني القوي دعمًا لمقدرات الوطن.

وقالت الحملة: أثبت المصريون مجددًا أنهم على قدر المسؤولية، مدركون لحجم المخاطر، مؤمنون بوطنهم إيمان المطمئن، داعمون له في كل المواقف.

وثمنت الحملة، الاستجابة الكبيرة من جموع المصريين وحرصهم على المشاركة في التصويت خلال اليوم الثاني من عملية الاقتراع.

ودعت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى استمرار الصورة الرائعة خلال اليوم الثالث والأخير من التصويت، لاستكمال هذا المشهد المهيب الذي يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة.