استمرار التصويت في 25 لجنة انتخابية بالقاهرة حتى آخر ناخب (صور)

تواصل 25 لجنة انتخابية على مستوى القاهرة أعمال التصويت بها نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ؛ تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم غلق اللجان حتى تصويت آخر ناخب.

وتواصل اجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة عملية تأمين المقار الانتخابية وتيسير على الناخبين للإدلاء بصوتهم.

شهدت اللجان الانتخابية فى مدينة نصر ثالث مدرسة المعتز بالله الابتدائية ومدينة الأمل، وفى المقطم مدرسة تحيا مصر، والأسمرات والسيدة زينب بمدرسة الشيخ على يوسف إقبال كبير من الناخبين للادلاء باصواتهم.

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مد فترة التصويت في ٢٥ لجنة انتخابية على مستوى القاهرة

وتواصل لجان أحياء: الشرابية والزاوية الحمراء وشبرا والوايلي، استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطي متميز، وحضور أفراد الامن لتقديم يد العون للناخبين.



وشهدت لجان مدارس: الشهيد إمتياز كامل، السرايات، إسماعيل القباني، عبدالمنعم رياض، أحمد لطفي، اليرموك، توافد الناخبين يتقدمهم كبار السن رافعين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية.



كانت اللجان الانتخابية قد بدأت استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحا في اليوم الثاني للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024 ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار التصويت في اللجان الانتخابية التي يتواجد بها ناخبون في جمعية الانتخاب في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لن يتم غلق اللجان حتى تصويت آخر ناخب في جمعية الانتخاب، نظرا للإقبال غير المسبوق للناخبين، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الختامية لليوم الثاني للاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح أمس وتستمر ثلاثة أيام.

قام الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فى اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية بجولة تفقدية للإطمئنان على سير العملية الانتخابية تنفيذا لتوجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمرور على اللجان الإنتخابية من بينها المقار الإنتخابية بالمرج مدرسة المرج الثانوية ونادى المرج.



وأكد نائب المحافظ أن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري لليوم الثاني على التوالي.



كما أشاد النائب بوعي المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الإنتخابات.



ووجه النائب رؤساء الأحياء بإستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.



وكان الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قد أدلى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية فى لجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي..مؤكدا على أهمية المشاركة في الإنتخابات بإعتبارها واجبا وطنيا على كل مواطن مصري.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

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