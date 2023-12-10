"الوطنية للانتخابات" تعلن الإجراءات الختامية لليوم الأول في انتخابات الرئاسة 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الختامية لليوم الأول للاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

غلق الصندوق:

يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

يسمح لوكلاء ومندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.

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مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم:

يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويثبت ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية والتأكد من بعض البيانات:

-ميعاد فتح وغلق اللجنة.

-أسماء أمناء اللجنة ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين.

-أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين شاملًا عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد.

-توقيع وكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر.

-ما ضبط من حالات مخالفة القانون، والإجراء الذي اتخذ حيالها.

-أي ملاحظات أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة إثباتها بالمحضر.

غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع:

-يقوم رئيس اللجنة في حضور من تواجد من وكلاء ومندوبي كل مرشح والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صندوق "صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا".

-ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الأول نموذج رقم 17 انتخابات رئاسية، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من ممثلى المرشحين، ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه.

انتهاء اليوم الأول من التصويت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء التصويت في اليوم الأول للاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 في تمام التاسعة مساء، داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية. .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لايجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساء حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية. .

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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