"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت في بعض اللجان الفرعية حتى آخر ناخب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد البنداري استمرار التصويت حتى الآن في بعض اللجان الانتخابية مثل جنوب سيناء، العريش ، لجنة الطالبية، الفيوم، البحر الأحمر " حلايب "، حيث يوجد لجنتان فرعيتان، وكذلك بعض المناطق بالقاهرة مثل، مصر الجديدة، ومدينة نصر حيث يوجد 19 لجنة فرعية مازال مستمر فيها التصويت.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لن يتم غلق اللجان حتى تصويت آخر ناخب في جمعية الانتخاب، نظرا للإقبال غير المسبوق للناخبين، موضحا استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الختامية لليوم الأول للاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

غلق الصندوق:

يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

يسمح لوكلاء ومندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.

مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم:

يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويثبت ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية والتأكد من بعض البيانات:

-ميعاد فتح وغلق اللجنة.

-أسماء أمناء اللجنة ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين.

-أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين شاملًا عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد.

-توقيع وكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر.

-ما ضبط من حالات مخالفة القانون، والإجراء الذي اتخذ حيالها.

-أي ملاحظات أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة إثباتها بالمحضر.

غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع:

-يقوم رئيس اللجنة في حضور من تواجد من وكلاء ومندوبي كل مرشح والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صندوق "صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا".

-ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الأول نموذج رقم 17 انتخابات رئاسية، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من ممثلى المرشحين، ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه.

انتهاء اليوم الأول من التصويت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء التصويت في اليوم الأول للاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 في تمام التاسعة مساء، داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية..

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لايجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساء حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية..

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