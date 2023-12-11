حبس عامل لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه في الشيخ زايد

قررت النيابة العامة حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير.

يذكر أن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية قد تمكنا من ضبط (عامل) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير.. وبحوزته (هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة" - الأداة المستخدمة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



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كما ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (ثلاث طلاب) بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد... وبحوزته (المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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