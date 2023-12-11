جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بغزة

غزة الآن ، أفادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 4 جنود إسرائيليين قتلوا خلال اشتباكهم مع عناصر المقاومة الفلسطينية وأصيب ضابط من الكتيبة 8111 بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة فجر اليوم الإثنين.

هجوم حماس

من جانب آخر، اعترفت إسرائيل بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 425 جنديًا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 97 جنديًا قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.

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في غضون ذلك، قال موقع "مكان"، إن الجيش أطلق موقعًا إلكترونيًا لنشر البيانات الرسمية، عن القتلى والجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب، مؤكدًا مقتل 425، وإصابة 1593 بجروح، بينهم 255 إصاباتهم خطيرة، و446 متوسطة.

الهجوم البري على غزة

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه منذ بداية الهجوم البري على غزة في 28 أكتوبر الماضي، قتل 97 جنديًا، وأصيب 559، بينهم 127 في حالة خطيرة، و213 في حالة متوسطة، في حين 416 جنديًا يعالجون المستشفيات، بينهم 40 في حالة خطيرة.

وأضاف الموقع، أن المروحيات العسكرية ووحدة الأطباء والمسعفين تواصل إجلاء المصابين من قطاع غزة.

وأوضح الموقع، أن الوحدات الطبية، أجلت 600 جندي مصاب من غزة منذ بداية العملية البرية.

جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق شرقي محافظة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، مؤكدة أن جيش الاحتلال شن غارات على مناطق شرقي محافظة خان يونس وعلى الأحياء الشرقية للمدينة.

وقالت: إنه نشبت اشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الكتيبة وسط خان يونس وبين عناصر المقاومة الفلسطينية.

مخيم المغازي وسط قطاع غزة



وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 22 مواطنًا، استشهدوا، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم المغازي.

وكان في وقت سابق من أمس، قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

استشهاد 4 فلسطينيين في خان يونس

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17,975 شهيدا، ونحو 51,300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.