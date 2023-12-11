نادي الأسير: إسرائيل تحتجز في سجونها 142 فلسطينية من غزة بينهن طفلات رضيعات

أفادت هيئة "شئون الأسرى والمحررين" ونادي "الأسير الفلسطينيّ" بأن إسرائيل تحتجز في سجونها "142 أسيرة من غزة، بينهنّ طفلات رضيعات".

الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل

وفي بيان مشترك، كشفت هيئة "شئون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، النقاب عن "احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة".

وأضاف البيان: "ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجنا -الدامون وهشارون-".

وأردف: "وكانت مؤسسات الأسرى، قد أصدرت بيانا سابقا، قالت فيه: إن الاحتلال الإسرائيليّ، ينفذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية".



إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة

وأكمل البيان: "وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرًا، فإنّ مستوى التخوف على مصيرهم يتصاعد يومًا بعد يوم، ولا تستبعد المؤسسات إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة"، متابعا: "هذا ويُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر، عن وجود 260 معتقلا/ ة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين".

واستطرد البيان: "وكان الوزير الفاشي (بن غفير) وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تقدم بطلب إلى المسئولة عن إدارة السّجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها".

Advertisements



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، منذ قليل، استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني، وإصابة 49,500 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

فى ذات السياق، كانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أفادت باستشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.



أبو عبيدة يكشف خسائر الاحتلال فى غزة

ومن جانبه، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، مساء الأحد، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا علي أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".



تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام

وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".

وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا على أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.





وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

ومنذ قليل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".



الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».

