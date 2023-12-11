الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا بمدينة البيرة بغزة (فيديو)

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، مؤكدة أن جيش الاحتلال شن غارات على مناطق شرقي محافظة خان يونس وعلى الأحياء الشرقية للمدينة.

وقالت: إنه نشبت اشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الكتيبة وسط خان يونس وبين عناصر المقاومة الفلسطينية.

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 مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 22 مواطنًا، استشهدوا، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم المغازي.

وكان في وقت سابق من أمس، قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

استشهاد 4 فلسطينيين في خان يونس


وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17,975 شهيدا، ونحو 51,300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة


وقالت "الصحة" في تقريرها، إنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر حتى مساء أول أمس السبت، استشهد ما لا يقل عن 17,700 مواطن في قطاع غزة، وجرح أكثر من 48 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة إلى 275 شهيدا، و3300 جريح، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.

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