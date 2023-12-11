جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزيرًا سابقًا في حكومة حماس

غزة الآن ، بث جهاز الشاباك الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر جانبًا من التحقيق مع يوسف المنسي وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق في الحكومة التي شكلتها حركة حماس والتي كان يترأسها إسماعيل هنية، الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة حاليًا.

وشغل المنسي أيضًا منصبي وزير الأشغال ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الثانية عشرة التي ترأسها هنية.

انتقادات لرئيس حركة حماس

وبحسب الفيديو فقد وجه المنسي، انتقادات لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، واتهمه بالمسئولية عن إعادة غزة للوراء بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

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وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "والا" الإسرائيلي، فقد وصف الوزير الفلسطيني الأسبق في حكومة حماس، السنوار بـ"أنه زعيم مجموعة من المجانين الذين دمروا غزة، وأرجعوها 200 سنة إلى الوراء، لأن لديه أوهام العظمة، ويشعر أنه فوق الجميع".

وقال المنسي بحسب الفيديو: "الناس في قطاع غزة يقولون إن السنوار دمرنا، ويجب أن نتخلص منه، ولم أر أي شخص في قطاع غزة يدعم السنوار".

وحول الأموال التي تدفعها إيران لحركة حماس، قال المنسي: إن "هناك أموالا للمشاريع، وهناك تمويل يأتي من إيران إلى الذراع العسكري لحماس، هذه الأموال مخصصة للتدمير"، وفق قوله.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، المئات من الفلسطينيين خلال العملية البرية في مدينة غزة وشمال القطاع، والمنسي هو أرفع شخصية حكومية يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقالها.

استسلموا ولا تموتوا من أجل يحيى السنوار

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عناصر حركة حماس بالاستسلام، وقال: "استسلمو ولا تموتوا من أجل يحيى السنوار".

وزعم نتنياهو: "العشرات من عناصر حماس استسلموا، انتهى الأمر.. استسلموا الآن".

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة



أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة



والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.