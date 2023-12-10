الرقابة العسكرية الإسرائيلية تتدخل، صحيفة عبرية تغير إحصائية حول أعداد قتلى ومصابي الاحتلال بغزة

فجر إعلان صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أزمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي عقب كشفها عن العدد الحقيقي لمصابي جيش الاحتلال داخل قطاع غزة الذي وصل إلى 5 آلاف مصاب منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في أكتوبر الماضي.

تضارب العدد مع ما يدعيه جيش الاحتلال حول قلة عدد الاصابات أثار أزمة كبيرة وهو الأمر الذي دفع الصحيفة العبرية الي تغيير الرقم عقب تدخل الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تشترط الحصول على الموافقة منها قبل نشر أي معلومة في وسائل الإعلام عن الحرب.

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إصابات جيش الاحتلال خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة

وكانت الصحيفة أعلنت أمس السبت، بأن عدد الجرحى من الجيش الإسرائيلي في المواجهات بقطاع غزة قد وصل إلى 5 آلاف، قبل أن يتغير لاحقًا ويصبح ألفين فقط.

واختفى عدد الإصابات الإجمالي الذي نشرته الصحيفة من موقعها الإلكتروني الرسمي، وسط حديث عن تسبب الرقابة العسكرية في اختفاء الحصيلة، في وقت تواصل فيه الفصائل الفلسطينية مواجهاتها مع القوات الإسرائيلية التي تتوغل في غزة.



وكان تقرير الصحيفة نقل عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الجيش الإسرائيلية، ليمور لوريا، أنه "لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر".



وأوضحت أن "حوالي 12% من الإصابات عبارة عن إصابات داخلية؛ الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضًا إصابات في الرأس والعين".



وأضافت أن "حوالي 7% مصابون نفسيًا، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة؛ لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضًا مصاب نفسيًا".



بدوره، قال رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي، المحامي عيدن كليمان: "تعرضت إسرائيل لحدث غير مسبوق على المستوى العالمي، وذلك حتى قبل أن نتحدث عن المدنيين الذين يعتبرون ضحايا الأعمال العدائية".



وأضاف: "هناك عدد كبير من الجرحى هنا، حتى قبل موجة ما بعد الصدمة التي ستجتاحنا خلال عام تقريبًا".



وبحسب التقرير، دخل إلى منطقة غلاف غزة في الفترة من السبت 7 أكتوبر وحتى الخميس من نفس الأسبوع، أكثر من 100 ألف شخص لمشاركة في عمليات القتال والإنقاذ والإجلاء والتعامل مع الجثث.



قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

وحتى قبل الحرب الحالية كانت "منظمة المعاقين" تضم 60 ألف معاق من الجيش الإسرائيلي، بحسب المصدر ذاته.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانات متفرقة صدرت عنه خلال الأيام الخمسة الماضية، مقتل نحو 20 عسكريًا إسرائيليًا، من إجمالي الـ420 أعلن الجيش عن مقتلهم منذ بدء الحرب على غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، منذ قليل، استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني، وإصابة 49,500 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

فى ذات السياق كانت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.



أبو عبيدة يكشف خسائر الاحتلال فى غزة

ومن جانبه، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا على أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.



وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".





تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام

وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".



وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا على أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.



وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

ومنذ قليل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".



الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة



والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».

