الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود واصابة 15 آخرين خلال المعارك في شمال غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 من جنوده وإصابة 15 آخرين معظمهم شمالي قطاع غزة، وذلك خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية، وفقا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني نشرت، مساء اليوم السبت، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود وآليات  جيش الاحتلال والمواقع العسكرية  الإسرائيلية.

كما ذكرت سرايا القدس في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع قوة للاحتلال الإسرائيلي متحصنة في أحد المنازل شرق خان يونس.

Advertisements



استهداف قوة إسرائيلية في خانيونس
 

وقالت سرايا القدس في البيان الصادر عنها: "إنها أوقعت القوة الإسرائيلية ما بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ "آر بي جي".

وفي سياق متصل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".
وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.


كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.


حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال
 

وكشف حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

سرايا القدس تستهدف جيش الاحتلال بقذائف الهاون (فيديو)

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة بالدبابات والآليات

 

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي قتلي جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

سرايا القدس تستهدف جيش الاحتلال بقذائف الهاون (فيديو)

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة بالدبابات والآليات

جيش الاحتلال يعترف بوقوع كتيبة إسرائيلية في كمين أعدته المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

بيان الموساد، القصة الكاملة لعملية استخبارات إسرائيلية على الأراضي القبرصية

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

نتنياهو يوجه رسالة عاجلة لحركة حماس بشأن يحيى السنوار

أول تعليق من خطيبة هيثم ضحية مذبحة دار السلام الأسرية على الجريمة

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

النتيجة مش محسومة، رسالة من كامل الوزير للمشككين في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنتالوب في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والأخبار السارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية