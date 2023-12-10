استمرار أعمال تنفيذ محطة القاهرة ضمن المرحلة الأولى للقطار السريع (صور)
تقع محطة القاهرة ضمن المرحلة الأولى للخط الأول للقطار السريع بمنطقة حلوان وتستهدف وزارة النقل من إنشاء محطة القاهرة تقديم خدمة لأهالي مدينة حلوان و15 مايو ومناطق جنوب القاهرة.
ويعرف الخط الأول للقطار السريع باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)،ويبلغ طول الخط 660 كيلو متر ويضم 22 محطة .
ويضم خط القطار السريع 34 قطار لنقل الركاب،و10 جرارات لنقل البضائع،وتبلغ السرعة التشغيلية للقطارات 230 كيلو مترا.
ويهدف مشروع القطار السريع إلى توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.
ويسهم القطار السريع في نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادى الجديد من وإلى ميناء سفاجا مثل صادرات الفوسفات بالوادى الجديد والألومنيوم فى نجع حمادي وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطارالغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع كما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى للإنتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظ
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