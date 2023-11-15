خطة السكك الحديدية لزيادة إيرادات نقل البضائع لـ 10 مليارات جنيه.. تستهدف نقل 50 مليون طن بحلول 2030.. وخبراء: توفير 50% من تكلفة النقل عن طريق الشاحنات

نقل البضائع عن طريق القطارات، شهدت الفترة الأخيرة توجه وزارة النقل إلي تعظيم دور هيئة السكك الحديدية في نقل البضائع، من خلال تحديث خطوط القطارات والعمل على ربطها بالمواني القديمة ، والاعتماد عليها كمصدر من مصادر الدخل للهيئة، حيث عانت الهيئة خلال العقود الماضية من العديد من المشاكل الخاصة بنقل البضائع.

المعرض الدولي للنقل الذكي،فيتو

وخلال فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية، ضمت عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، واستمع رئيس الوزراء لشرح كامل عن كل المعدات المعروضة مكوناتها وإمكانياتها المختلفة والمصنعة في مصر بالكامل أو المتعاقد على تجميعها وتصنيعها في مصر.

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وتستعرض فيتو تصور خبراء النقل في ما يتعلق بنقل البضائع عن طريق عربات السكك الحديد،وخطة الوزارة في تطوير هذا المرفق تحديدًا وخطة مصر لنهوض بهذا المورد.

اللواء عادل الخولي،فيتو

اللواء عادل الخولي عضو الجمعية العامة للنقل البري أكد لفيتو أن نقل البضائع عن طريق القطارات عادة ما يكون في المسافات من 700 إلى ألف كليو لأنه أقل تكلفة من نقلها عن طريق الشاحنات إذا توافرت له آليات التشغيل التي تتمثل في شحن البضائع من المنتجين والمزارعين ثم نقلها الي عربات السكك الحديد ثم إعادة تفريغها وشحنها مرة أخرى.

اللواء عادل الخولي: لابد أن يقتصر دور الهيئة على التخطيط والإشراف والقطاع الخاص يتولى الإدارة

وأضاف عضو الجمعية العامة للنقل البري أنه لابد من تكامل المنظومة نقل البضائع عن طريق عربات السكك الحديدية مع القطاع الخاص،لأنه سيتولى الشحن والتفريغ من العربات السكك الحديدية.

وأوضح أن القطاع الخاص لابد أن يكون مشاركًا أساسيًا في كل مشروعات النقل بالسكك الحديدية نظرًا لم يتمتع به القطاع الخاص من قدرة على الإدارة وتقديم خدمة أفضل ويكون دور هيئة السكك الحديد في التخطيط والمتابعة والإشراف وذلك طبقًا للسياسة الهيئة، التي لابد أن تسعى إلى تحقيق عائد من عمليات نقل البضائع والركاب وسد تكلفة المشروعات التي تكون بها الوزارة حاليًا دون أن تشكل عبئا على الدولة.

اللواء عادل الخولي أي بناء جديد وأي استثمار لمصر يعد شيئا مرحبًا به

وأشاد اللواء عادل الخولي بما تقوم به وزارة النقل من مشروعات على كافة الأصعدة من أجل النهوض بوسائل النقل في مصر وحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على السعي في تطوير الوسائل القديمة للنقل واستحداث وسائل نقل جديدة،وأن أي بناء جديد وأي استثمار لمصر يعد شيئا مرحبًا به.

وأشار عضو الجمعية العامة للنقل البري الى أن هيئة السكة الحديد عانت من إهمال شديد طوال العقود الماضية على كافة المستويات "مكنش في قطار بيتغسل " على حد تعبيره،ولكن في الفترة الأخير لاحظنا تطور كبير في إدارة الهيئة من تحديث في منظومتها الإدارية مما انعكس على مستوى جودة الخدمة وأن الأمر ليس مقتصرا على شراء عربات فحسب بل الأمر شمل تطوير طرق التشغيل والمتابعة والإشراف من خلال الاستعانة بكبرى الشركات من القطاع الخاص وغيره بالإضافة الى استخدام الوسائل التكنولوجية في تشغيل وإدارة هيئات وزارة النقل .

استخدام عربات البضائع في المسافات القصير لان يحقق الهدف منه

ووضح أن استخدام عربات نقل البضائع في المسافات الداخلية القصيرة لأن يحقق الهدف منها لان المنافسة مع وسائل النقل البرية الأخرى لان يكون في صالح النقل عن طريق القطارات،لانها تحتاج الى عمليات تكاملية على عكس العربات والشاحنات التي يتم من خلالها نقل البضائع من المصانع والمزارعين الى المخازن والأسواق مباشرةً على عكس السكة الحديد التى تحتاج الى عمليات شحن ونقل وتفريغ.

تفقد الوزير عربات نقل البضائع الجديدة،فيتو

شكبة خطوط السكة الحديد بلغت 9570 من القاهرة الى السد العالي بواقع 94 محطة

وتغطي شبكة خطوط القطارات بهيئة السكك الحديدية وادي النيل وذلك على طول مجرى نهر النيل من القاهرة حتى السد العالي، وتمتد الخطوط بكثافة فى دلتا النيل وتعبر فرعي النيل فى عدة مناطق، حيث تربط الوادي من أقصاه الى أدناه بطول 9570 كم ويوجد 94 محطة منتشرة بطول الشبكة مفتوحة لأعمال نقل البضائع وترتبط بالموانئ الرئيسية ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورسعيد غرب – السخنة – الأدبية ) بوصلات حديدية، كما تمتلك الهيئة أسطول من العربات متنوع الطراز لشحن مختلف أنواع البضائع ( الصب – المعبأ – الحاويات ).

عربات نقل البضائع قديما،فيتو

وخلال العقود الماضية كانت عمليات نقل البضائع عن طريق خطوط السكك الحديدية محدود على خدمة الهيئة فقط من توفير بعض المستلزمات بالإضافة إلى نقل بعض البضائع، وشكل عدم تطوير محطات هيئة السكك الحديد عائق كبيرًا في عملية التطوير،بالإضافة الي تأكل عربات نقل البضائع وعدم تطويرها وعدم ربط الخطوط بالموانئ واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشحن والتفريغ من العربات.

خطة وزارة النقل للنهوض بعملية نقل البضائع

وضعت وزارة النقل بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر خطة شاملة للنهوض بعملية نقل البضائع تمثلت في المحاور الآتية:

تم التعاقد على توريد 140 عربة بضائع من مصنع سيماف بمبلغ 544 مليون جنيه ونقل 3.6 طن بضائع لتنشيط عملية نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة ايرادات الهيئة وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

دعم الهيئة بـ 800 عربة بضائع جديدة وتم التعاقد بالفعل على 140 عربة منها مع الهيئة العربية للتصنيع كمرحلة أولى .

التعاون مع الانتاج الحربى لتصنيع جرارات القطارات محليا بخبرة ألمانية لتشجيع الصناعة المحلية.

قامت الهيئة بعمل رحلات لنقل الحاويات عبر قطارات البضاعة من ميناء العين السخنة إلى محطة الروبيكى بالعاشر من رمضان بخط السويس عين شمس لأول مرة .

تم وضع خطة لاستعادة قدامى العملاء للعمل على تنمية إيرادات الهيئة حيث قامت بوضع خطة لتحسين الوحدات المتحركة للوصول الى 25 مليون طن عام 2022.

العمل على إستعادة شحن الفوسفات بحوش السباعية لنقل السماد والفوسفات.

نقل القمح من ميناء بورسعيد الى الصوامع الداخلية المتصلة بالسكة الحديد بعد توقف دام عدة سنوات.

ميكنة قطاع نقل البضائع بأحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير قطاع نقل البضائع بسكك حديد مصر لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

إنشاء محطات تبادلية جديدة للبضائع تربط بين شبكة السكك الحديدية والطرق وخاصة بالقرب من المناطق اللوجستية المخطط إنشائها، ويهدف المشروع الى إنشاء 9 محطات تبادلية فى منطقة الدلتا و6 محطات تبادلية فى جنوب الوادى مجهزة بمعدات تداول ومداخل ومخارج للشاحنات للتوسع فى نظام النقل المشترك.

العمل على إنشاء خط سكة حديد مفرد لنقل البضائع من كفر داود / مدينة السادات يتفرع من كم 66.7 خط المناشى / ايتاى البارود بطول 35 كم سكة.

تم تنفيذ جسور ومحطات المسافة والانتهاء من إنشاء الكوبرى المعدنى على الرياح الناصرى بكم 2.5 ويهدف هذا المشروع إلى ربط مدينة السادات (المنطقة الصناعية) بشبكة السكة الحديد.

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