مصنع الفلنكات الخرسانية حلم يتحقق على أرض الواقع.. تجهيزات القطار السريع صناعة مصرية 100%.. واستثمارات في القطاع بـ 500 مليون جنيه

الفلنكات الخرسانية، تشكل الفلنكات الخرسانية أهمية كبيرة في قطاع السكك الحديدية لأنها بمثابة المحرك الأساسي في خطوط السكك الحديدية وشكلت مشكلة كبيرة طوال العهود السابقة في عملية استيرادها من الخارج بسبب عدم القدرة على إنتاجها محليًا.

ويأتي في إطار خطة وزارة النقل في الاعتماد على تصنيع كافة احتياجات السكك الحديدية بأيدي مصرية في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من نقص للعملات الأجنبية وتشجيع توطين الصناعة المحلية من أجل توفير العملة الأجنبية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب.

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مصنع الفلنكات الخرسانية،فيتو

افتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية

وكان الفريق مهندس كامل الوزير أعلن عن افتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع، باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، على هامش معرض النقل الذكي.

وتستعرض فيتو كل ما يهم القارئ عن ملف الفلنكات الخرسانية من تصنيعها ملحيًا ودورها في الحفاظ على الإقتصاد المصري وتصدير الفائض منها خارجيًا وتوفير فرص عمل إضافية للشباب.

وزير النقل يمنع تصدير الفلنكات الخرسانية ويشجع على تصنيعها محليا

وأصدر وزير النقل قرار سابق بمنع استيراد الفلنكات الخرسانية وتوطين صناعتها محليا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل وتحتاج صناعة الفلنكات إلى مجموعة من المقومات التي لابد من توافرها حتى تستطيع توفير القدر المطلوب منها في المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها وتحقيق فائض منها لتصديره خارجيًا.

وتحتاج صناعة الفلنكات إلى كابلات الشد عالية الكربون والتي تدخل في تصنيع الفلنكات الخرسانية من طراز RF1260، بالإضافة إلى أيدي عاملة مدربة على التعامل مع مثل هذه الصناعات وتوفير قدر كافي من المعدات لجلب المواد الخام وسب المنتج النهائي إلى الأماكن التي يتم إنشاء الخطوط بها.

استخدام خامات مصرية 100% داخل مصنع الفلنكات الخرسانية

وكانت الوزارة أعلنت عن إنشاء المصنع خصيصًا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية، باستخدام أحدث النظم العالمية، وبأيدي مصرية، لتوطين هذه الصناعة بالدولة، وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع أقيم على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل المعصرة، ويضم عدة مبان أخرى «المقر الإداري - المعمل المركزي - المخازن الرئيسية»، بالإضافة إلى وجود مساحات تخزين وتشوين، تبلغ مساحتها نحو 7 آلاف مترمربع.

وكشفت وزارة النقل، في تقرير لها، عن أبرز المعلومات الخاصة بمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية حيث أكدت على أن المصنع سيحقق فائضًا في الإنتاج يُستخدم للتصدير.

القطار الكهربائي السريع،فيتو

الهدف من تصنيع الفلنكات خدمة القطار الكهربائي السريع

ويُنتج المصنع الفلنكات الخرسانية من طراز «RFI- 260»، وتواكب التكنولوجيا المستخدمة في المصنع أحدث المواصفات العالمية وأن المصنع أنشئ لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع،وتحتاج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى 8 ملايين فلنكة خرسانية من طراز RF1260.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة النقل، أن القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، يعد بمثابة تجربة فريدة من نوعها تدخلها البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، وضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة.

وأوضحت الوزارة، أن القطار يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وليخدم المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية بطول الجمهورية.