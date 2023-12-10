صديق أوجولا يتربع على القائمة.. تعرف على أكثر اللاعبين صُنعًا للأهداف بالدوري المصري

الدوري المصري، تربع صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا على قائمة أكثر اللاعبين صنعًا للأهداف في الدوري المصري الممتاز، بعد مرور الجولة الثامنة.

وتفوق صديق أوجولا علي إمام عاشور لاعب الأهلي، وأحمد متعب لاعب طلائع الجيش، وكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري.

قائمة أكثر اللاعبين صنعًا للأهداف في الدوري المصري

وفاز صديق أوجولا، لاعب سيراميكا كليوباترا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي، التي انتهت بفوز سيراميكا برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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وسجل صديق أوجولا هدفا لفريقه سيراميكا كما صنع هدفين آخرن، ليتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على نظيره إنبي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي



جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

تشكيل إنبي ضد سيراميكا كليوباترا



فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: عبد العزيز البلعوطى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وأحمد العجوز وزياد كمال ومصطفى دويدار ومروان داوود ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أوفا.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط