الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا يضرب إنبي برباعية في مباراة مثيرة

الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على نظيره إنبي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين مع الدقائق الأولى، حتى الدقيقة 25 التي شهدت تسديدة قوية من محمد حمدي لاعب إنبي من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 35، أطلق أحمد ياسر ريان تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافعي إنبي ثم أبعدها البلعوطي إلى ركلة ركنية.

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وفي الدقيقة 41، أحرز أحمد ياسر ريان هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا مستغلا عرضية أرضية من صديق أوجولا من يمين منطقة الجزاء قابلها ريان بتسديدة من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل سيراميكا كليوباترا تفوقه، وأهدروا فرصة هدف محقق في الدقيقة 68، بعد تمريرة من محمد إبراهيم وضعت صديق أوجولا في انفراد وسدد كرة أبعدها حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 73، أحرز سيراميكا الهدف الثاني عبر صديق أوجولا بعد تبادل للكرة مع جون إيبوكا انتهت بتسديدة قوية من أوجولا سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 75، أحرز جون إيبوكا الهدف الثالث لفريق سيراميكا عقب تمريرة من صديق أوجولا وصلت إلى إيبوكا المنفرد بالمرمى فسدد كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى، ليظن الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بثلاثية إلا أن إنبي أشعل الأجواء وسجل هدفه الأول عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 81 بعد كرة عرضية من اليمين أوفا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد بسام فتابعها أوفا بتسديدة أخرى سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 88، منحت النيران الصديقة الهدف الرابع لفريق سيراميكا عن طريق مصطفى دويدار لاعب إنبي الخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية من محمد عنتر من جهة اليمين حاول دويدار إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف أحمد نادر حواش الهدف الثاني لفريق إنبي بعد عرضية من أحمد كالوشا من جهة اليمين قابلها أحمد نادر حواش برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

تشكيل إنبي ضد سيراميكا كليوباترا

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: عبد العزيز البلعوطى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وأحمد العجوز وزياد كمال ومصطفى دويدار ومروان داوود ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أوفا.

ترتيب سيراميكا كليوباتر وإنبي في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الخامس، فيما يتجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.