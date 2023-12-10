الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

قرد يتسبب في أزمة بين رجل ودب

السيدات والسادة، أهلا بكم. نقدم لكم آخر الأخبار عبر تلفزيون كوكب زغلول، وإليكم قصتنا الرئيسية: أثارت أزمة بين رجل ودب في القطب الشمالي جدلا كبيرا في الأوساط البيئية، حيث تسبب قرد في تأجيج الخلاف بينهما من خلال مواقف ووشايات كاذبة.

 

وبدأت الأزمة عندما جاء القرد إلى القطب الشمالي بحثا عن الطعام، وسرعان ما تعرف على الرجل والدب، وبدأ في العيش معهم في المنطقة نفسها. في البداية، كان الرجل والدب على علاقة جيدة مع القرد، وساعداه على التأقلم مع الحياة في القطب الشمالي.

Advertisements

 

لكن سرعان ما تغيرت الأمور، إذ بدأ القرد في إشعال المشاكل بين الرجل والدب، من خلال مواقف ووشايات كاذبة. فمثلا، في إحدى المرات، شاهد القرد الرجل وهو يأخذ قضمة من ثمرة فاكهة تخص الدب، وسرعان ما ذهب إلى الدب وأخبروه أن الرجل قد سرق منه طعامه.

رسالة تحذير للبشر

غضب الدب بشدة من الرجل، وكاد أن يهاجمه، لكن الرجل استطاع أن يشرح له الحقيقة، وأن القرد هو من اختلق القصة. لكن هذه الحادثة كانت مجرد البداية، حيث استمر القرد في إحداث المشاكل بينهما، حتى وصل الأمر إلى حد التقاتل.

 

تدخلت بعض الحيوانات الأخرى في القطب الشمالي لمحاولة حل الأزمة، لكن المحاولات باءت بالفشل. وتسببت الأزمة في تصدع العلاقة بين الرجل والدب، اللذان كانا يعيشان في سلام ووئام لسنوات طويلة.

 

وأعربت العديد من الجمعيات البيئية عن قلقها من هذه الأزمة، وطالبت بضرورة إيجاد حل لها، حتى لا تؤثر على التوازن البيئي في القطب الشمالي. ووصف الخبراء الأزمة بأنها رسالة تحذير للبشر، من خطورة التدخل في النظام البيئي، حتى لو كان هذا التدخل بسيطا. وشددوا على ضرورة احترام الطبيعة والحيوانات، وعدم محاولة تغيير سلوكها، حتى لا نتسبب في حدوث كوارث بيئية.

 

رجل سعيد يحتضر

نصوص شتوية بنار الفرن

 

أما أمين عام منظمة الأمم المتحدة فأعرب عن قلقه، بينما شجب مندوب الجامعة العربية الموقف، وهدد بالتوقف عن تناول الكرواسو لثلاثة أيام حدادا على ما حدث.. مشاهدينا الكرام، اربطوا الأحزمة، مع تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة. 

التوازن البيئي الجامعة العربية النظام البيئي كوارث بيئية الأمم المتحدة الكاتب الساخر محمود الغول فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

هنا في قاع المحيط

صحراء الفرص الضائعة

كيف تتحرر من الاستعباد الذهني

أغبى مخلوق على وجه الأرض

عزيزي المجرم المغفل

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

وزير النقل يتابع تقدم معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

مادلين طبر: لازم كل المصريين ينزلوا يشاركوا في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أحدهم أراد البقاء بمصر، رومانيا تجلي 9 أشخاص من مواطنيها في غزة

كريستو ينتظر عرضا أوروبيا للرحيل نهائيا عن الأهلي

وزير الداخلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

مكالمة من عادل إمام غيرت حياته.. محطات من مشوار ماجد الكدواني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الصلاة بـ الجوانتي لشدة البرد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

حكم عمل وليمة الزواج وهل هي سنة أم مندوبة

المزيد
الجريدة الرسمية