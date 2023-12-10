تجمع المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى 15 مايو وبدر للإدلاء بأصواتهم (صور)

شهدت مدينة 15 مايو تجمع المواطنين أمام المقار الانتخابية لادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط انتشار أمنى مكثف لرجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتنظيم العملية الانتخابية وخلق مناخ آمن للمواطنين فى اطار خطة وزارة الداخلية.

كما شهدت مدينة بدر بمدرسة نجيب محفوظ احتشاد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه صرح مصدر أمنى، تجهيز قوافل أمنية وخدمات مرورية، مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية؛ للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

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وأضاف المصدر صباح اليوم الأحد، مع انطلاق التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024



وفى سياق متصل،أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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