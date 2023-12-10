الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجمع المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى 15 مايو وبدر للإدلاء بأصواتهم (صور)

تجمع المواطنين أمام
تجمع المواطنين أمام اللجان الانتخابية،فيتو

شهدت مدينة 15 مايو تجمع المواطنين أمام المقار الانتخابية لادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية  وسط انتشار أمنى مكثف لرجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتنظيم العملية الانتخابية وخلق مناخ آمن للمواطنين فى اطار خطة وزارة الداخلية.

كما شهدت مدينة بدر بمدرسة نجيب محفوظ احتشاد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

 

من جانبه صرح مصدر أمنى،  تجهيز قوافل أمنية وخدمات مرورية، مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية؛ للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

Advertisements

 

وأضاف المصدر صباح اليوم الأحد، مع انطلاق التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 


المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
 

 وفى سياق متصل،أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.


وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

احتشاد المواطنين فى المعصرة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

مصدر أمني: انتظام جميع الخدمات الأمنية بلجان الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

احتشاد المواطنين أمام اللجان في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالقاهرة (صور)

ضبط 24 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و261 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة النصب على المواطنين

إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح

رادار المرور يرصد 2391 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

تحرير 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية على العقارات والكافيهات

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

الانتخابات الرئاسية 2024، السيسي يحيي الجماهير المحتشدة أمام مقر لجنته الانتخابية

4 صور ترصد إدلاء السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في لجنة مطار القاهرة الدولي (صور)

احذر الغرامة، عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وزير التموين: انزل وشارك واختار اللي أنت عاوزه (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم عمل وليمة الزواج وهل هي سنة أم مندوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية