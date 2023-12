جامعة المنصورة الأهلية تستضيف أول مائدة مستديرة حول تعزيز ريادة الأعمال بالجامعات (صور)

استضافت جامعة المنصورة الأهلية أول مائدة مستديرة حول تعزيز ريادة الأعمال بالجامعات.

وذلك انعكاسًا لالتزام جامعة المنصورة الأهلية بتعزيز بيئة تعليمية تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، وفي إطار وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة وحرصًا منها على مواكبة تحديات العصر وتطلعات الشباب نحو مستقبل مبهر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم د- صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة ومنسق الجودة والاعتماد والمشاركة المجتمعية، وبحضور كل من: الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، والدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان.

"الطريق نحو جامعات ريادية"

نظمت لجنة الجودة والاعتماد والمشاركة الاجتماعية بالجامعة مائدة مستديرة تحت عنوان "الطريق نحو جامعات ريادية"، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الآراء حول ريادة الأعمال والابتكار بالجامعات.

حيث تم مناقشة كيفية توجيه وتنظيم المناهج الدراسية والبرامج الجامعية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب، واستعرض الحاضرون استراتيجيات للتواصل الفعّال بين الجامعات وشركاء القطاع الصناعي بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز المبادرات الطلابية.

وتمت مناقشة كيفية إنشاء بيئة تشجع على التعاون المتعدد التخصصات وتبادل المعارف بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم اللازم لرواد الأعمال الطلاب طوال رحلتهم الريادية داخل الجامعة.

وتطرق الحضور لمناقشة أهمية تفاعل الجامعات مع المجتمعات المحلية والإقليمية لتعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والأثر الاجتماعي، كما تم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لجذب والحفاظ على بقاء أعضاء هيئة التدريس الرياديين الذين يمكن أن يكونوا قدوة وموجهين للطلاب الطموحين الذين يسعون إلى ريادة الأعمال.

وفي ختام المائدة المستديرة، تم استعراض أهمية قياس وتقييم نجاح المبادرات الريادية وضرورة تعديل خريطة الطريق بشكل دوري لضمان التحسين المستمر.

خبراء ريادة الأعمال ومؤسسو الشركات الرائدة

وجدير بالذكر أنه قد شارك بالجلسة عدد من الخبراء في ريادة الأعمال وعدد من مؤسسي الشركات الرائدة، وهم: الدكتور نبيل شلبي، معلم دولي لريادة الأعمال، الدكتور عمر العوامري، المدير التنفيذي للحاضنات التكنولوجية بجامعة بنها، الدكتور حاتم أبو العز، Advisory bord member, CREATIVA innovation Hub، الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي، Founder, principle investigator at Biocluster, Technology incubator at Helwan University، الدكتور محمد عباس – Co-Founder Nilepreneurs initiative، إيمان رضا زعيتر، SME’s business development advisor، الدكتور محمد أسامة – المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع أخضر، والدكتور وائل الدسوقي، Founding Director at AAST Entrepreneurship Center (المشاركة عن بعد)، دعاء عصمت، Head of non-financial services and business development at HDB SMEs Business development، والدكتورة آية أحمد، Vice Director of Entrepreneurship club – AlAzhar University، الدكتور إسلام عدلي – Asu-iHub Community Manager، والأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس، الدكتور محمد السري، Founder of Business Profitability Transformation theory، عبد الرحمن محمد الجزار، Chief Executive Officer at Pentavalue، المهندس عمرو نور – IoT Misr CEO، محمد رشوان، المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع Kemit.

وقد شارك في تنظيم الجلسة كل من: الدكتورة سلوان محمود، الدكتورة هبة سمير، الدكتورة راندا هاني، وأماني الإمبابي، مدير عام مقر الجامعة، والدكتور أحمد راشد، المسئول الإعلامي بمكتب رئيس الجامعة ومسئول الجودة والاعتماد، ودينا عماد، مسئول الموارد البشرية والمالية، ومسئول المشاركة المجتمعية بالجامعة، وفريق SkillVerse، بالإضافة إلى ممثلين عن طلاب الجامعة.