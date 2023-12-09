جامعة جنوب الوادى تدرس فتح برنامج تعليمى للناطقين بغير العربية

قررت جامعة جنوب الوادي تقديم دورات متخصصة في مجال اللغة العربية وآدابها لغير الناطقين بها، من خلال برامج غير مكثفة على حسب حاجة الدارسين.

ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة جنوب الوادي للتواصل مع محيطها الإفريقي والعالمي، ومد جسور التعاون وتقديم الخدمة التعليمية للقارة الإفريقية وكل أقطار العالم في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

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وكان الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عقد اجتماعا، بحضور الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب، والدكتور محمود النوبي عميد كلية العلوم بالأقصر، والدكتور فرج قدري الفخراني وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمد الله عبد الحكيم مدير مركز التراث الثقافي غير المادي وعضو مجلس قسم اللغة العربية، والدكتور عزت عبد العليم مدير مركز الجودة والاعتماد بكلية الآداب، والدكتور حسام فرج عضو مجلس قسم اللغة العربية ومبارك احمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام .

واشار رئيس الجامعة، خلال اللقاء، ان الهدف من اللقاء أيضا زيادة موارد الجامعة من النقد الأجنبي وتقديم خدمة تعليمية متميزة لغير الناطقين بالعربية من خلال برامج مكثفة، وكذلك تقديم دورات متخصصة في مجال اللغة العربية وآدابها لغير الناطقين بها من خلال برامج غير مكثفة على حسب حاجة الدارسين، كما تطمح الجامعة إلي تخريج معلم دولي قادر على تعليم اللغة العربية لأبناء وطنه بما يعود علي وطننا مصر بالخير والرخاء والألفة والتقارب مع امتدادها الإقليمي والعالمي.