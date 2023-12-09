الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نوال الزغبي تلفت الأنظار ببدلة بيضاء في أحدث ظهور

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

نوال الزغبي، نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وأطلت نوال الزغبي خلال الصورة ببدلة بيضاء، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية والمحفزة.

وتستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل ليلة رأس السنة 2024 في ألمانيا.

ونشرت نوال الزغبي في وقت سابق بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023/2024 معكم في ألمانيا.

Advertisements

 

ومؤخرًا احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ونشرت نوال الزغبي مقطع من الأغنية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

 

وفي وقت سابق، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجمهورها من جديد، بطرح كليب أغنية “فخامة معاليك”، والتي طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 

تتعاون نوال في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

 

 

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات الأغنية: “فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني”.
 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نوال الزغبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلات رأس السنة 2024 الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نوال الزغبي تحيي حفل ليلة رأس السنة في ألمانيا

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

لميس الحديدي: قد نرى الأسابيع المقبلة سياسات نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة

أمين اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

مهندس يقتل والديه وشقيقه في دار السلام.. المتهم دفن أسرته وصديق أبيه داخل المنزل (فيديو)

محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الكونفدرالية، وفد من سفارة مصر بالجزائر يرحب ببعثة فيوتشر

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية