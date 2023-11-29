نوال الزغبي تحيي حفل ليلة رأس السنة في ألمانيا

نوال الزغبي، تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفل ليلة رأس السنة 2024 في ألمانيا.

ونشرت نوال الزغبي بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023/2024 معكم في ألمانيا.

ومؤخرا احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت نوال الزغبي مقطع من الأغنية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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وفي وقت سابق، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجمهورها من جديد، بطرح كليب أغنية “فخامة معاليك”، والتي طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

تتعاون نوال في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات الأغنية: “فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني”.

