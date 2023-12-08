السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توقع بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية

هيئة المحطات النووية
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،فيتو

وقعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويأتي ذلك على هامش مشاركة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة في الدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت مراسم جلسة التوقيع لبروتوكول التعاون والتي تمت اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تبادل الدكتور/ أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة النسخ الموقعة من البروتوكول مع محمد الحمادي- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

هذا وأعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول متطلعين إلى مزيد من التعاون والتقدم بين الجانبين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقتين في كافة المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يفتح آفاق التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمحطة النووية الأولى بالضبعة على الأراضي المصرية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي بدءًا من محطات براكة كأول محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وصولًا إلى استكشاف فرص تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية.

وتتمحور أوجه التعاون بالبروتوكول حول العديد من الموضوعات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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