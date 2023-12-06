الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تعلن تعديلات جديدة لقبول طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة

الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر تعلن وظائف الشاغرة،فيتو

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تعديلات جديدة في تلقي طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات في الـ15 من ديسمبر الجاري.

تعديلات قبول طلبات المتقدمين لوظائف الكهرباء 

وقررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعديل شرط السن لوظائف «مهندس / إخصائي / كيميائي» المعلن عنها ليصبح ۳۳ عاما بدلا من ٣٠ عاما، ولوظيفة فني ۳۰ عاما بدلا من ٢٨ عاما، وذلك خلال فترة الإعلان.

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كما قررت الشركة مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الاربعاء تاريخ نشر قرار التعديل.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعلنت عن فتح باب تلقي أوراق القبول على موقعها الإلكتروني عن تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين من خلال الرابط 

الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

 وقالت الشركة إنه بالنسبة للمهندسين، تشمل تخصصات( كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي ) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، أما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وأشارت الشركة أن تخصصات الفنيين تشمل (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

شروط الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة أنه يتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن ٣٠ عاما، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان. 

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها. 

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين. 

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