الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أمير عيد: أمريكا دمرت العراق وشعبه بحجة النووي.. واكتشفنا أنها كانت أوهام

أمير عيد، فيتو
أمير عيد، فيتو

قال الفنان أمير عيد: إن أمريكا احتلت العراق بحجة وجود سلاح نووي ودمروها بأكملها واكتشفنا أنها كانت مجرد أوهام.

وكتب أمير عيد في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "احتلت أمريكا وحلفاؤها العراق بحجة وجود سلاح نووي. وبعد أن احتلوها ودمروها ودمروا مستقبل شعبٍ وبلدٍ بأكمله وقتلوا أكثر من مليون إنسان اكتشفنا جميعًا أنها مجرد أوهام، وكان الرد "عفوًا كانت غلطة!".

 

وأضاف:  هل تمت محاكمة أي من هؤلاء المجرمين؟ بالطبع لا. لأنهم لا يزالون يروننا بشرًا أقل منهم.. ما المشكلة حين نقتل أو نموت؟ "في داهية!". يجب علينا فتح كل هذه الملفات ونطالب بمحاكمتهم.. يجب أن يتحد العالم لتحقيق هذا المطلب.. يجب أن يعرف الجميع أن هؤلاء هم من يمارسون الإرهاب الحقيقي".

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وطرحت مؤخرا فرقة كايروكي بقيادة الفنان أمير عيد أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “تلك قضية” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وقضية أراضيهم وما تشهده من قصف وانتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن استشهاد الآلاف.

 

 

 أغنية تلك قضية

 

وحصدت الأغنية أكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحها على يوتيوب.. وجاءت الأغنية بتوقيع الشاعر مصطفى إبراهيم وتقول كلماتها:

ينقذ في سلاحف بحرية
يقتل حيوانات بشرية
تلك قضية وتلك قضية
كيف تكون ملاكا أبيض
يبقى ضميرك نص ضمير
تنصف حركات الحرية
وتنسف حركات التحرير
وتوزع عطفك وحنانك
ع المقتول حسب الجنسية
وتلك قضية وتلك قضية
كيف تكون إنسانًا راقي
ومطابق للاشتراطات
كل كلامك لابس واقي
وبتحضن كل الشجرات
بتقول ع البواب الحارس
وجنبك جيش بيهد مدارس
واما بتقفش نفسك لابس
دم.. تقول الكل ضحية
وتلك قضية وتلك قضية

 

 

 

كيف أصدق هذا العالم
لما بيحكي عن الإنسان
شايف أم بتبكي ضناها
علشان مات في الغارة جعان
ويساوي المقتول بالقاتل
بشرف ونزاهة وحيادية
وتلك قضية وتلك قضية
كيف أنامَ قريرَ العينِ
وأضع سدادة أذنين
والعيلة المدفونة ف بيتها
ممنوع حد يخش يغيتها
وكأن الارض اللي فوقيهم
مش تبع الكورة الأرضية
وتلك قضية وتلك قضية


كيف تعيش في سجنٍ واسع
زنازينه من نار ورماد
وتقوم من تحت الأنقاض
تتشعلق ف رقاب القاتل
تجمع اشلائك وتقاتل
وتوري الدنيا الكدابة
كيف يسير قانون الغابة
من اين طريق الحرية
ومن أين تؤتى الدبابة
مش فارقة العالم يتكلم
موت حر وما تعيشٌ مسلّم
تلهم جيل ورا جيل يتعلم
كيف يعيش ويموت لقضية
بننادي على عالم مين
علشان يستنكر ويدين
دن كما شئت فأي إدانة
لما يجري جوا السلخانة
مش هتخف بارود الدانة
ولا قادرة ترجع له صباح
تلك قضية
وهذا كفاح

 

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أمير عيد المطرب أمير عيد فرقة كايروكي الفن اخبار الفن

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