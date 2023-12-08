أخبار مصر اليوم: سقوط أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق.. والوطنية للانتخابات تحذر من تصوير الناخبين لبطاقة الاقتراع
نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار المهمة خلال اليوم نستعرضها معكم في النشرة التالية:
طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
رعدية وغزيرة، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح على بعض المناطق
جناح الأديان في COP 28 يستضيف جلسة حوارية بعنوان الإيمان والشباب ومؤتمر الأطراف
استضاف جناح الأديان في COP28 خلال فعاليات يومه الثامن، اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري، جلسةً حواريةً بعنوان: "الإيمان والشباب ومؤتمر الأطراف COP28".
السياحة تشارك في الحفل الختامي لـ حملة "مانحي أمل" بدار أوبرا ماست
شاركت وزارة السياحة والآثار في الحفل الخيري الختامي للنسخة الثالثة من حملة "مانحي أمل" وذلك بدار أوبرا ماست بمدينة 6 أكتوبر، وهى حملة عالمية تدافع عن فكرة نشر الأمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ينفذها الأفراد الذين واجهوا أحداثًا مؤلمة أو متحدي الأمراض الخطيرة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وذلك تحت رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
إجراءات حمل الأسلحة والذخائر على متن الطائرة
تختلف الأوزان المسموح للمسافرين باصطحابها على متن الطائرات باختلاف درجاتهم على متن الطائرة، فيختلف الوزن المسموح به لمسافري درجة رجال الأعمال عن مسافري الدرجة السياحية.
موهبة مصرية تفوز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا
فازت مريم طاحون الموهبة المصرية الشابة في النمسا، وأصغر مغنية أوبرا في فيينا، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا بقسم الغناء والعزف.
إياتا: كميات وقود الطيران المستدام المنتجة غير كافية
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تقديراته بخصوص كميات إنتاج وقود الطيران المستدام، حيث شهد عام 2023 إنتاج ما يزيد على 600 مليون لتر (0.5 طن متري) من وقود الطيران المستدام، بزيادة بمقدار الضعف عن حجم الإنتاج في عام 2022 عند 300 مليون لتر (0.25 طن متري).
مساعد محافظة الجيزة يتفقد مقار انتخابات الهرم (صور)
تفقد محمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد عبد الحميد مدير إدارة الهرم التعليمية المدارس بنطاق حي الهرم، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة.
مفتي الجمهورية يوضح مفهوم الحسبة بشكلها المعاصر، ويؤكد: الفرد غير المختص ليس سلطة تحقيق
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقوبة على الجريمة التي تُرتكب ليست حقًّا للأفراد، ولكن للدولة وقانونها وسلطاتها المختلفة، وكان ذلك موجودًا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
السياحة والآثار تنظم برنامجا للمشاركين في المؤتمر الدولي 19 لجراحي الأسنان بالأقصر
نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر برنامجا سياحيا للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان الذي يُقام حاليًا بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.
مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض إسطنبول للكتاب العربي 2023
يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص غدًا السبت في النسخة الثامنة من معرض إسطنبول للكتاب العربي، المقرَّر تنظيمه في الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر الجاري، وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.
"مصر للطيران" توفر أتوبيسات لنقل العاملين إلى مقار اللجان الانتخابية
حرصت الشركة القابضة لـ مصر للطيران وشركاتها التابعة للتيسير على العاملين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، توفير وسائل نقل لهم الي مقار اللجان الانتخابية.
وزيرة البيئة تترأس مؤتمر تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ بـ COP28
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء، لقادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد تخصيص أرض صناعية لمجمع صناعة المغذيات الزراعية
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد محمد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة إنجازات، والسيد جيف كاي، مدير عام شركة تشنت جلوبال، على اتفاقية تعاون استراتيجي، بهدف تطوير، وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة إجمالية ٢ مليون متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي، على أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام ٢٠٢٤، وقد تم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء.
تفاصيل تفقد السيسي تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (فيديو)
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر.
ننشر نماذج استرشادية لعلامات إبداء الرأي الصحيحة والباطلة في الانتخابات الرئاسية
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات المصريين داخل جمهورية مصر العربية، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث أعلنت خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية.
جامعة عين شمس تستضيف الخبير البريطاني "رامانا دانابونين" بمستشفيات الجامعة
اختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
الوطنية للانتخابات تحذر من تصوير الناخبين لبطاقة الاقتراع بعد التصويت
انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
رئيس جامعة سيناء: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية التزام وواجب وطني
وجهت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، المجتمع الأكاديمي ومنتسبي فرعي الجامعة بسيناء والقنطرة بضرورة المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والادلاء باصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن أرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا علي استقرار الوطن.
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