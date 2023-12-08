السياحة والآثار تنظم برنامجا للمشاركين في المؤتمر  الدولي 19 لجراحي الأسنان بالأقصر

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر برنامجا سياحيا للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان الذي يُقام حاليًا بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.

المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان

ومن جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن البرنامج السياحي تضمن زيارة وادي الملوك والملكات، وتمثالي ممنون، واستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وزيارة طريق الكباش، ومعابد الكرنك وحضور عرض الصوت والضوء بها، هذا بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية بالمركب الشرعي، والقيام بجولة بالحنطور بمدينة الأقصر.

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الاستفادة من الأحداث والمؤتمرات التي تقام في مصر

كما تم توزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر ولاسيما مدينة الأقصر والهدايا التذكارية على السادة ضيوف المؤتمر.

وأضافت أن تنظيم الهيئة لهذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في هذا المؤتمر أكثر من ٤٠٠ طبيب أسنان من مختلف الجنسيات، ويحاضر به أساتذة أطباء أجانب وعرب.

الجولات الترويجية للوفود المشاركة في معرض ايديكس

ونظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، زيارات سياحية للوفود المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة والتي من بينها مناطق كل من أهرامات الجيزة وآثار سقارة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات والأحداث الدولية الهامة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين في هذه الفعاليات بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وتضمنت زيارة وفود دول كل من البرازيل واليونان وقبرص وكينيا وروسيا وقطر وزيمبابوي لمنطقة أهرامات الجيزة زيارة الهرم الأكبر من الخارج ومنطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، هذا بالإضافة إلى زيارة وفد دولة كينيا لمنطقة سقارة الأثرية حيث زاروا هرم سقارة.

زيادة قلعة صلاح الدين الأيوبي

كما زار وفدي دولتي قبرص وكوريا الجنوبية قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث قاموا بجولة زاروا خلالها عدد من المزارات الأثرية بالقلعة.

وأعربت الوفود المشاركة في هذه الزيارات السياحية عن انبهارهم بالأماكن الأثرية التي زاروها وبالحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.