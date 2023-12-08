رعدية وغزيرة، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح على بعض المناطق



وتسقط الأمطار المتوسطة الرعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد وخليج السويس ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يوم الإثنين المقبل.

وتسقط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية تمتد خفيفة للقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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كما تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة أحيانا رعدية على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر يوم الثلاثاء المقبل



حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء



ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.



وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر



