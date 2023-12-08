مساعد محافظة الجيزة يتفقد مقار انتخابات الهرم (صور)

تفقد محمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد عبد الحميد مدير إدارة الهرم التعليمية المدارس بنطاق حي الهرم، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط

وتابع نائب المحافظ جاهزية لجان بمدرسة أبو النمرس المشتركة ومدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة ترسا المشتركة الرسمية ومدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس ومدرسة وحدة أم خنان الأبتدائية ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية ومدرسة الشهيد اللواء عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد مصطفي محمد أبوزيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين، وتابع النائب توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان الانتخابات بمركز العياط يرافقه النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب جاهزية لجان بمدرسة حمدان صديق الإعدادية ومدرسة السلام الإعدادية والثانوية ومدرسة الجزيرة الرسمية لغات.



واطمأن النائب على انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان.



رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمود شنب رئيس مركز البدرشين ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس وخالد البحيري مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسئولي مديرية الصحة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة.

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