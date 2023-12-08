مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض إسطنبول للكتاب العربي 2023

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص غدًا السبت في النسخة الثامنة من معرض إسطنبول للكتاب العربي، المقرَّر تنظيمه في الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر الجاري، وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض إسطنبول للكتاب

ويقدم جناح المجلس في المعرض أكثر من ١٦٠ إصدارًا متنوعًا بعدة لغات، تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة؛ بالإضافة إلى تنظيم برنامج ثقافي متميز يتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

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ومن أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين المشاركة في معرض إسطنبول للكتاب العربي، كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي" بقلم أ. د. أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب "مناهج التفكير في العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حريَّة الفكر في الإسلام" بقلم الصَّادق عرجون، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" بقلم آرون تايلر، وكتاب "قواعد الفهم والتفاهم" لفضيلة أ. د. مصطفى بن حمزة عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "السنة وعملها في إثبات الأحكام" بقلم محمد سُعاد جلال، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا".

مؤلفات شيخ الأزهر

كما يقدِّم جناح المجلس لزوَّاره بالمعرض ١١ مؤلفًا بقلم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحةَ الإسلام وثراءَ تراثه الفكري والفلسفي، وهي: "مقوِّمات الإسلام"، و"في المنهج الأزهري"، و"في المصطلح الكلامي والصوفي"، و"نظراتٌ في فِكرِ الإمام الأشعري"، و"التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، و"أهل السنة والجماعة"، و"حديثٌ في العلل والمقاصد"، و"القول الطيب"، و"إن الدين يُسرٌ"، و"آداب وقيم"، و"من دفاتري القديمة".

وانطلاقًا من استمرار المجلس في أداء مهمته الحضارية والثقافية، يقدم مجلس حكماء المسلمين عددًا من الإصدارات الجديدة لدار الحكماء للنشر ٢٠٢٣، أبرزها: "قواعد الفَهم والتَّفاهم من الفكر واللغة" بقلم أ. د. مصطفى بن حمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، رئيس مجلس العلمي الجهوي للشرق بالمملكة المغربية، وكتاب "السنة وعملها في إثبات الأحكام الشرعية" بقلم محمد سعاد جلال، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "دراسات متشابه النظم في قصص القرآن الكريم" بقلم عبد الغني عوض الراجحي، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "تيسير القواعد المنطقيَّة شرح الرسالة الشمسية" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، وكتاب "محاضرات في التوحيد والعقيدة والفكر الحديث" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، وكتاب "منطق حديث" بقلم علي محمد جبر.

وإيمانًا من مجلس حكماء المسلمين بأهمية التَّرجمة وكونها جسرًا بين الحضارات في التَّواصل البنَّاء، واصلَ المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فترجم المجلس العديد من الكتب، على طريق الأخوة والسلام؛ من أبرزها: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عددٍ من الباحثين.

جدير بالذكر أن معرض إسطنبول الدّولي للكتاب العربي هو أكبر معرض دولي للكتاب العربي يُقام خارج الدول العربيّة، ويهدف إلى إحياء اللغة العربية في تركيا، وتوفير العديد من الإصدارات في مختلف المجالات للمهتمين باللّغة العربية وعلومها، كما يُشكل المعرض أيضًا، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "العربية تجمعنا"، حدثًا مهمًّا تقصِدُهُ الجاليات العربية في أوروبا، باعتبار مدينة إسطنبول جسر التواصل بين الشرق والغرب.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في الجناح رقم 38 صالة رقم ٩ القسم C.