الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السياحة تشارك في الحفل الختامي لـ حملة "مانحي أمل" بدار أوبرا ماست

وزير السياحة والآثار،فيتو
وزير السياحة والآثار،فيتو

شاركت وزارة السياحة والآثار في الحفل الخيري الختامي للنسخة الثالثة من حملة "مانحي أمل" وذلك بدار أوبرا ماست بمدينة 6 أكتوبر، وهى حملة عالمية تدافع عن فكرة نشر الأمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ينفذها الأفراد الذين واجهوا أحداثًا مؤلمة أو متحدي الأمراض الخطيرة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وذلك تحت رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

وحرصت الهيئة على المشاركة في هذا الحفل الخيري ورعاية هذه الحملة تماشيًا مع سياسة الدولة في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

 

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زيارة المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

كما ستقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي غدًا لضيوف الحفل لزيارة المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والقيام بجولة بمنطقة خان الخليلي وشارع المعز، لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر وذلك في إطار حرص الهيئة على الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

 

وتستضيف الحملة في هذه النسخة العديد من المشاهير من بينهم الفنانة صفاء أبو السعود، والمغنى العالمي الإيطالي فيديريكو مارتيلو، والممثلة كيرا شابلن حفيدة الممثل الشهير تشارلى شابلن، ومانويل كولاس دى لاروش رئيس منظمة صندوق عالم أفضل والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية والتي من بينها مهرجان كان، وإكسبو دبي من خلال تنظيم فاعليات خيرية وثقافية.

 

حملة مانحي أمل

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق حملة "مانحي أمل" لأول مرة عام 2021 في مدينة جنيف بدولة سويسرا من خلال تنظيم الفاعليات والأحداث والمؤتمرات التي ساهمت في توفير الدعم للمحتاجين وإلهام المتطوعين لإحداث فَرق في حياة الآخرين.

 

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الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المتحف المصري الكبير توت عنخ امون خان الخليلي شارع المعز مهرجان كان مدينة 6 أكتوبر وزارة السياحة والآثار

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