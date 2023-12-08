تفاصيل تفقد السيسي تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر.

وفي سياق آخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات الغسكرية.

وكان في استقبال الرئيس بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية

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وشاهد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولًا لكشف الهيئة، حيث تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى أكاديمية الشرطة، وشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزء أصيلا من المجتمع.

التحديات والقضايا الإقليمية

وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلى فى إطار التنمية الشاملة.