الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة سيناء: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية التزام وواجب وطني

جامعة سيناء،فيتو
جامعة سيناء،فيتو

وجهت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، المجتمع الأكاديمي ومنتسبي فرعي الجامعة بسيناء والقنطرة بضرورة المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والادلاء باصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن أرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا علي استقرار الوطن.

وأكدت الدكتورة جيهان، أهمية استخدام حقوق الأفراد في التعبير عن أرائهم والتي تكفلها الدولة المصرية بكل حرية وديمقراطية وشفافية في الاستحقاقات الدستورية على مدار السنوات الماضية بدون أي توجيه أو إرشاد والنزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكل إرادة حرة ونزيهه.

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"جيهان فكري": مصر تواجه العديد من التحديات 

وأوضحت رئيس جامعة سيناء، أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي علي الجميع أن يكون علي مستوى المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم، مشيرة الي أن المشاركة الانتخابية الإيجابية لها تأثير مباشرة في اختيار وبناء محددات المستقبل خصوصا طلاب الجامعات وفئة الشباب التي لابد من مشاركتهم في هذا الاستحقاق الهام.

وأكدت الدكتورة جيهان، أن أساتذة وطلاب الجامعة لأبد وأن يكونوا قدورة للمجتمع المحيط في ضرورة المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية والتي من المقرر لها أن تجري أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت رئيس جامعة سيناء، إلى أن جامعة سيناء نظمت عدد كبير من الفعاليات التوعوية داخل الحرم الجامعي بفرعي القنطرة والعريش من أجل التأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هو التزام وواجب وطني اتجاه الفرد نحو الوطن، بالإضافة إلي إنه المشاركة والاهتمام بالقضايا الوطنية من شأنها تعزيز الانتماء الوطني.

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