الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

موهبة مصرية تفوز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا

مريم طاحون،فيتو
مريم طاحون،فيتو

فازت مريم طاحون الموهبة المصرية الشابة في النمسا، وأصغر مغنية أوبرا في فيينا، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا بقسم الغناء والعزف.

 

تهنئة وزيرة الهجرة 

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي  “ مريم طاحون بنت مصرية موهوبة شاركت في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا بقسم الغناء والعزف، وكان مشارك فيها حوالي ٤٠٠ متسابق من سن ١٦ سنة إلى ١٧ سنة، وحققت المركز الثاني والدرع الفضي في المسابقة في الغناء”.

 

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وزارة الهجرة،فيتو
وزارة الهجرة،فيتو

واستكملت وزيرة الهجرة حديثها قائلة "هذا ليس أول إنجاز لها، فقد حصلت مريم على جوائز عديدة آخرها العام الماضي، حيث حققت المركز الأول في مسابقة "بريما لا موزيكا" في الغناء على مستوى النمسا، وقبلها المركز الأول في مسابقة موسكو الدولية للعزف على البيانو".

وزارة الهجرة،فيتو

السيرة الذاتية 

مريم ولدت بالعاصمة النمساوية فيينا، وتعلمت العزف على آلة «الجيتار» منذ أن كانت بعمر الثلاث سنوات، ثم التحقت بالمدرسة الموسيقية التابعة لمدرستها الأساسية لتتعلم بعد ذلك العزف على «البيانو» ليكون ذلك نقطة التحول في حياتها، حيث أقنعتها معلمتها بأن صوتها جيد ويجب أن تلتحق بفريق بـ«كورال» المدرسة.

 

وعندما بلغت مريم سن الحادية عشرة، قدمت في اختبارات الأوبرا النمساوية لتنجح في جميع الاختبارات المقررة بتفوق، لتصبح أول مصرية وأصغر عضوة في أوبرا النمسا، كما حصدت عدة جوائز في مسابقات دولية آخرها جائزة مسابقة موسكو الدولية للعزف في فبراير الماضي.

 

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