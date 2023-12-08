الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

إجراءات حمل الأسلحة والذخائر على متن الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

تختلف الأوزان المسموح للمسافرين باصطحابها على متن الطائرات باختلاف درجاتهم على متن الطائرة، فيختلف الوزن المسموح به لمسافري درجة رجال الأعمال عن مسافري الدرجة السياحية.

وتشترط بعض شركات الطيران عدم الاحتفاظ ببعض الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والممتلكات الثمينة ومستلزمات الأطفال فقط داخل الحقائب في بطن الطائرة ويتم اصطحابها في كابينة الركاب، ولكن هل يمكن اصطحاب الذخيرة والأسلحة النارية وخاصة مع الرياضيين من المسافرين علي متن الطائرات.

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اصطحاب الذخيرة
وأكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه يمكن للمسافرين اصطحاب الذخائر علي متن الطائرات عن طريق حملها في حقائب مغلقة ضمن وزن الحقائب المجاني، وهي مسموح بحملها من المطارات الدولية إلى المطارات الدولية فقط على رحلات مصر للطيران «التي تديرها مصر للطيران»، وتعادل الرسوم 50% من الرسوم السارية على الوزن الزائد إذا كانت الحقيبة أكبر من وزن الحقائب المجاني.

واوضحت الشركة علي موقعها الرسمي، أن نقل الذخيرة يتطلب عده مواصفات في التغليف وهي:

1- 5 كجم بحد أقصى للراكب.

2- يجب تغليفها في حاوية قوية مصنوعة من الخشب أو المعدن أو ألياف الخشب ويجب حمايتها من الصدمة.

3- يجب تغليفها بحيث تكون منفصلة عن السلاح.

4- مطلوب نموذج تصريح لصعودها علي الطائرات.

الأسلحة النارية
وقالت الشركة أنه فيما يتعلق بالأسلحة النارية، فيمكن حملها في حقائب مغلقة ضمن وزن الحقائب المجاني، ويسمح بعبورها من المطارات الدولية إلى المطارات الدولية فقط على رحلات مصر للطيران «التي تديرها مصر للطيران».

ووضعت الشركة عدة مواصفات لنقل الأسلحة النارية خاصة بالتغليف
1-  تغليفها بشكل ملائم في حاوية محكمة قوية مصنوعة من الخشب أو المعدن أو الألياف.

2-  نزع الذخيرة من الأسلحة النارية، أي يجب إزالة الخراطيش أو الرصاصات بحيث تكون الأسلحة غير قابلة للتشغيل قبل إدخالها.

3- حفظ الخراطيش بأمان في صندوق بكمية لا تزيد على 5 كجم للراكب.

4- تسريح متطلبات القبول في البلد.

5- يتم التحميل في مخزن الأمتعة فقط.

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