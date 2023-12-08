الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

فريق عمل المعهد الدولي للتعليم عن بعد يفوز بجائزة الريادة في الرقمنة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

فاز المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره إدارة تطوير التعليم بـ جامعة عين شمس بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي  UNESCO-ICHEI digitalization pioneer  case award 2023 عن إنجازات مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي كأحد  أنشطة المركز.

وتهدف الجائزة إلى دعم المشاريع الابتكارية ذات الأثر في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي. وقد تقدم للجائزة ١٤٠ مشروعا يتبع ٨٣ مؤسسة تعليمية من ٤٢ دولة حول العالم.
 

واستلمت الجائزة منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع ضمن فعاليات المنتدى العالمي لشركاء المعهد الدولي للتعليم عن بعد الذي ينظمه المركز الدولي للابتكار في التعليم التابع لليونسكو بمدينة Shenzhen بالصين IIOE Global Partners Summit.

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جامعة عين شمس 

 ويتكون فريق العمل من كل من  داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، هاني يوسف رئيس قسم التدريب بالوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني، هبة شوقي منسق مشاريع في الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني ودعاء أنس عضو الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني وأية عبد اللطيف ومحمد يسري أعضاء فريق المشروع.

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