رئيس جامعة عين شمس يحث الطلاب على التطوع والمشاركة في مشاريع حياة كريمة

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بجامعة عين شمس

وخلال الافتتاح أكد الدكتور محمد ضياء أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني بوصفه توجها رئيسيا للدولة المصرية.

كما حث الطلاب على التطوع بشكل جاد وعملي والمشاركة فى كافة مشاريع المؤسسة والتي تغطي مختلف المجالات منها: “الصحة والتعليم ومحو الأمية” وتقديم الخدمات المجتمعية بكافة أشكالها.

Advertisements

كما أشارت الدكتورة غادة فاروق إلى أهمية نشر ثقافة التطوع والعطاء بين أبناء الجامعة ودورها البارز فى تنمية روح الولاء والانتماء بشكل عملى وتوثيق الروابط المجتمعية بين أجيال الشباب وزيادة وعى الطلاب بالمشكلات المجتمعية وإشراكهم فى حلها.

أدارت الندوة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع السادة ممثلى مؤسسة حياة كريمة.

وأعربت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة عن سعادتها بافتتاح جناح خاص للتعريف بمؤسسة حياة كريمة ليؤدي هذا الجناح الدائم بالجامعة دوره الأساسى فى التعريف بجميع مشروعات مؤسسة حياة كريمة والرد على كافة الاستفسارات وتنمية ثقافة التطوع لدى طلاب الجامعة.

وتحدثت نهى عادل مسؤول قطاع المتطوعين بالقاهرة حول الحماس الذى لمسته من خلال تعاملها مع الطلاب الحضور ورغبتهم فى معرفة المزيد حول المؤسسة ومشروعاتها وكيفية المساهمة فى تلك المشروعات التنموية الشاملة.

وحول شعار مؤسسة حياة كريمة من إنسان لإنسان “ تحدثت د.ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بمؤسسة حياة كريمة موضحة أن كل إنسان فى احتياج لإنسان آخر بصور مختلفة منوهة إلى الخبرات الكبيرة التي يكتسبها المتطوعون من خلال التعامل فى بيئات مختلفة واتساع مداركهم حول احتياجات الفئات المختلفة وهكذا يعود العمل التطوعى بالفائدة على جميع فئات المجتمع”.

وأوضح العقيد محمود طاهر رئيس قطاع القاهرة الكبرى دور المؤسسة فى تطوير المناطق العشوائية داخل القاهرة ودعا الطلاب لزيارة المناطق التى تم تطويرها ليلمسوا بأنفسهم قدر السعادة التى يشعر بها أهل المناطق المطورة والفارق الكبير الذى أحدثه هذا التطوير فى حياتهم كلها، لتكون هذه الزيارات دافعا قويا لتطوعهم وإسهامهم فى تقديم يد الخير بصور متنوعة لدعم وتطوير مجتمعنا وخلق مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

كما تم عرض فيلم تسجيلى حول مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها وانطلاقها منذ ٢٠١٩، والتى بدأت فكرة لدى شباب يحلم بمستقبل أفضل لقرى ونجوع مصر وتبنت هذه الفكرة العظيمة ودعمتها الدولة المصرية.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الأفكار مع الحضور من طلاب وطالبات الجامعة حول الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التى يقترحها الشباب لتقديم حلول جديدة لبعض المشكلات المجتمعية التى تتبنى المؤسسة حلها.

وقد حضر فعاليات الندوة اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفد من مؤسسة حياة كريمة يضم الدكتورة مروى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى، الدكتورة شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، الدكتورة ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بمؤسسة حياة كريمة.