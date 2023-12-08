الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بالبحر الأحمر بتغيير مسارها

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، تلقيها بلاغات بـ"صدور أمر لسفينة جنوبي البحر الأحمر بتغيير مسارها".

وقالت الهيئة في بيان: إن الأمر صدر عن "كيان يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية".

وأضافت أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

في السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الإثنين الماضي، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى أن واشنطن لديها كل الأسباب للاعتقاد أن الهجمات تتم بتمكين كامل من قبل إيران.

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استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد المتحدث  باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام، أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وأضاف عبد السلام: "‏أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

وأردف: "‏إن قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".

وأكمل الناطق باسم الحوثيين: "‏وعن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم.. إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، ‏وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

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البحر الأحمر الحوثيين اليمن طوفان الأقصى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بريطانيا

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