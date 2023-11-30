بريطانيا ترسل مدمرة إلى الخليج بسبب هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية

نشرت بريطانيا، اليوم الخميس، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.



الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في بيان صادر عنه اليوم:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

وبالأمس الأربعاء، ذكر مسؤول أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون قرب باب المندب.

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وفي السياق ذاته أفدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها بأن مسؤول أمريكي قال: إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز KAS-04 إيرانية أطلقت من اليمن، مؤكدًا أنها كانت تشكل تهديدًا.



وفي السياق ذاته أعلنت جماعة الحوثي عن مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة منذ عدة أيام في منطقة خليج عدن، ومطاردة سفينة أخرى.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام- أمس الأربعاء أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".



وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

وأضاف عبد السلام: "‏أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".



وأردف: "‏إن قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".



وأكمل الناطق باسم الحوثيين: "‏وعن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم.. إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، ‏وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

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