الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بريطانيا توجه رسالة إلى إيران بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

الحوثيين، أدانت بريطانيا مساء اليوم الإثنين، هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر وحملت إيران مسئولية أعمال من وصفتهم بـ"وكلائها وشركائها".

وقالت بريطانيا، إن إيران تقدم منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للحوثيين، لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات وكلائها وشركائها.

 

استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

ومساء أمس، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة الحوثي.

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وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، مساء أمس الأحد، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع: "استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية من القوات المسلحة اليمنية، ومستمرون في منع السفن البحرية التابعة للاحتلال من الإبحار حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

وأكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا للقوات اليمنية إن خالفت التعليمات والتحذيرات.

الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية 

والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس،  في بيان صادر عنه:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها. 

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

ومن جانبه أكد المتحدث  باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام، الأربعاء الماضي، أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وأضاف عبد السلام: "‏أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

وأردف: "‏إن قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".

وأكمل الناطق باسم الحوثيين: "‏وعن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم.. إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، ‏وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

الاحتلال يعلن إرسال قطع بحرية وغواصة إلى البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين

بيان من الحوثيين بشأن استهداف سفينتين إسرائيليتين

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