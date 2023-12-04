الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الإثنين، بقيام سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

استهداف مستشفى كمال عدوان

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية  "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.

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قصف إسرائيلي على مدرستين تابعين للأونروا

وأضافت أنه جرى نقل عشرات  الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.


وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجهها صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء القتلى والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.
يذكر أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.

 

انتهاء الهجوم البري على شمال قطاع غزة 

من ناحية اخرى كشف قائد عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اكتمال مهمة قوات الاحتلال البرية في شمال قطاع  غزة.


ونقلت وكالة "رويترز"، عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال  الإسرائيلي هشام إبراهيم اليوم الاثنين، قوله: "إن قواته والقوات البرية الأخرى على وشك إنجاز مهمتهم في شمال غزة، مضيفًا أنهم يعملون في أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني".

وأضاف القائد الإسرائيلي: "لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: هو القضاء على حركة حماس".

وفي السياق ذاته أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الاثنين أن 3 من جنوده أصيبوا بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت فضائية "الجزيرة" نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدانا فلسطينا ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.
 

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