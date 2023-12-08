الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

أهمها الصديد والصداع، أعراض التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية،
التهاب الجيوب الأنفية، فيتو

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو تورم في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية، وتصنع الجيوب الأنفية مخاطًا، مما يحافظ على رطوبة الجزء الداخلي من الأنف وهذا بدوره يساعد على الحماية من الغبار والمواد المثيرة للحساسية والملوثات.

وتمتلئ الجيوب الأنفية الصحية بالهواء ولكن عندما تصبح مسدودة ومليئة بالسوائل، يمكن أن تنمو الجراثيم وتسبب العدوى، وتشمل الحالات التي يمكن أن تسبب انسداد الجيوب الأنفية ما يلي:

التهاب الجيوب الأنفية، فيتو

نزلات البرد

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التهاب الأنف التحسسي، وهو تورم بطانة الأنف الناجم عن مسببات الحساسية

نموات صغيرة في بطانة الأنف تُسمى بالسلائل الأنفية

حاجز منحرف، وهو عندما يكون تجويف الأنف ملتويًا

من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية؟

من المرجح أن يصاب الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية إذا:

تورم داخل الأنف يشبه نزلات البرد

قنوات الصرف المسدودة

الاختلافات الهيكلية التي تضيق تلك القنوات

الاورام الحميدة في الأنف

قصور الجهاز المناعي أو الأدوية التي تثبط جهاز المناعة

وبالنسبة للأطفال، تشمل الأشياء التي يمكن أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

الحساسية

أمراض من أطفال آخرين في الرعاية النهارية أو المدرسة

اللهايات

شرب الزجاجة أثناء الاستلقاء على الظهر

الدخان في البيئة

الأشياء الرئيسية التي تجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر احتمالا لدى البالغين هي العدوى والتدخين.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

قد يعاني الشخص من هذه الأعراض لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، وتكون كالآتي:

شعور بالاحتقان أو الامتلاء في الوجه

انسداد الأنف أو انسداد الأنف

صديد في تجويف الأنف

حمى

سيلان الأنف أو تغير لون التصريف الأنفي الخلفي

وقد يعاني أيضًا من الصداع ورائحة الفم الكريهة وألم في الأسنان بالإضافة للتعب الكثيرًا.

الكثير من الأشياء يمكن أن تسبب أعراض مثل هذه، ستحتاج إلى زيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية.

الصداع الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية

عندما يسبب التهاب الجيوب الأنفية الصداع، ستشعر بألم خفيف متواصل حول منطقة الجيوب الأنفية المصابة وهذا يعني خلف عينيك، أو في عظام وجنتيك، أو في جبهتك، أو حول جسر أنفك ويزداد الألم الناتج عن الصداع سوءًا إذا قمت بتحريك رأسك فجأة أو إذا انحنيت، التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة يمكن أن تزيد الألم أيضًا، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الجيوب الأنفية، فيتو 

ألم أسوأ في الصباح

ومن المرجح أن يستمر هذا الصداع حتى تختفي عدوى الجيوب الأنفية.

كم من الوقت يستمر التهاب الجيوب الأنفية؟

لكي يتم تشخيص إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، يجب أن تستمر الأعراض لمدة 12 أسبوعًا، أو 3 أشهر على الأقل ولسوء الحظ، قد تواجه الأعراض لفترة أطول وقد وجدت بعض الأبحاث أن الأعراض يمكن أن تستمر لأكثر من عقد من الزمن وقد تتحسن مع مرور الوقت وفقًا لموقع "WebMD" الطبي، لكنها لا تختفي دائمًا تمامًا

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