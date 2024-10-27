الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، ارتفاعًا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن. 

 

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 51 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.5 جنيه.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  4. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 50 إلى 51 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 50.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 45 إلى 46 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 48 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.
txt

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

txt

أسعار الدواجن تخالف توقعات ارتفاعات الوقود..الكتكوت يعاود الارتفاع.. مواطنون ضد الغلاء: أزمة تهدد المربيين ومنظومة الأمن الغذائي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت هجين سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت جيل ثاني سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي سعر كتكوت إي أر موقع فيتو فيتو بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم

مواد متعلقة

سعر الكتكوت الأبيض يعاود الارتفاع اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة

تحركات جديدة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق

تراجع 17 جنيهًا، انخفاض كبير في سعر الكتكوت الأبيض اليوم

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يرتفع 7 جنيهات اليوم

6 شركات للجدود تقود عملية رفع أسعار كتاكيت الأمهات والتسمين.. وصول سعر الكتكوت إلى 40 جنيها.. ومصادر: اتجاه لفتح استيراد السلالات لإعادة التوازن للسوق

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads