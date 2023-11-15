أسباب الإصابة بصداع الجيوب الأنفية، وطرق علاجه

الجيوب الأنفية هي مساحات مملوءة بالهواء داخل الجبهة، وعظام الخد، وخلف جسر الأنف، وعندما تلتهب - عادة بسبب رد فعل تحسسي أو عدوى - فإنها تنتفخ وتنتج المزيد من المخاط، ويمكن أن يتم انسداد القنوات التي تصرفها.

ويؤدي تراكم الضغط في الجيوب الأنفية إلى الشعور بألم يشبه الصداع.

الجيوب الأنفية، فيتو

ما الذي يسبب صداع الجيوب الأنفية؟

عند الإصابة بـصداع الجيوب الأنفية، فقد يكون السبب هو العدوى الفيروسية أو البكتيرية في الجيوب الأنفية وهي سلسلة من المساحات المجوفة المتصلة خلف عظام الخد والجبهة والأنف، وينتقل الهواء الذي يدخل من خلال الأنف عبر الجيوب الأنفية في طريقه إلى الرئتين.

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الجيوب الأنفية مبطنة بالأنسجة كما أنها تصنع مخاطًا يحافظ على رطوبة الأنف ويحبس المتطفلين مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والمواد المسببة للحساسية التي تحمل الغبار.

وفي العادة، يطرد المخاط المتدفق بحرية المتسللين قبل أن يتمكنوا من إحداث مشكلة في الجيوب الأنفية لكن في بعض الأحيان، يبدأ رد فعل الجيوب الأنفية تجاه المتسللين في سلسلة من ردود الفعل التي تؤدي إلى صداع الجيوب الأنفية، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

أولًا، تبدأ الجيوب الأنفية في إنتاج المزيد من المخاط والذي يؤدي إلى تراكم المخاط في الجيوب الأنفية إلى إنشاء مكان يمكن للدخلاء مثل البكتيريا والفيروسات أن يستقروا وينمو فيه، ويؤدي تزايد الدخلاء إلى تضخم أنسجة الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى احتجاز المخاط حتى لا يتدفق من الجيوب الأنفية، والنتيجة هي الجيوب الأنفية المنتفخة والمتهيجة والمملوءة بالسوائل التي تجعل وجهك يشعر بالألم والألم.

ما هي عوامل خطر صداع الجيوب الأنفية؟

صداع الجيوب الأنفية ينبع من التهابات الجيوب الأنفية، وفهم عوامل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية قد يقلل من خطر الإصابة بصداع الجيوب الأنفية، وتشمل عوامل الخطر هذه ما يلي:

الإصابة بنزلات البرد.

الحساسية الموسمية.

التدخين والتعرض للتدخين السلبي.

مشاكل هيكلية داخل الجيوب الأنفية على سبيل المثال، قد تتسبب السلائل الأنفية أو انحراف الحاجز الأنفي في احتجاز المخاط في الجيوب الأنفية.

إن وجود جهاز مناعة ضعيف أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، بما في ذلك التهابات الجيوب الأنفية.

أعراض الجيوب الأنفية

يشعر المريض بألم عميق ومستمر في عظام الوجنتين أو الجبهة أو جسر الأنف، وعادةً ما يصبح الألم أقوى عندما يحرك رأسه فجأة وفي الوقت نفسه، قد يكون لديه أعراض الجيوب الأنفية الأخرى، مثل:

سيلان الأنف

الشعور بالامتلاء في الأذنين

حمى

تورم في الوجه

غالبًا ما يتم الخلط بين أنواع الصداع المتكررة الأخرى، مثل الصداع النصفي أو صداع التوتر، وبين صداع الجيوب الأنفية لأن العلاج الذي تحتاجه يعتمد على نوع الصداع الذي تعاني منه، فمن المهم معرفة ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن الجيوب الأنفية، واذا كان انسداد الجيوب الأنفية، مثل العدوى، هو السبب الحقيقي، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بالحمى.

وعادةً ما يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كانت الجيوب الأنفية مسدودة بناءً على الأعراض التي تصفها والفحص البدني، ولكن في بعض الحالات، قد تحتاج إلى إجراء فحوصات بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

الجيوب الأنفية، فيتو

علاج الجيوب الأنفية

الهدف عادة هو تخفيف الأعراض وعلاج العدوى إذا كان لديك واحدة، ويمكن تناول المضادات الحيوية بالإضافة إلى مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان لفترة قصيرة، ويمكن أيضًا استخدام مزيلات احتقان الأنف عن طريق الاستنشاق ولكن لمدة تصل إلى 3 أيام فقط الاستخدام لفترة أطول يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ.

يمكن أيضًا تناول مسكنات الألم، أو إذا لم تجدي نفعًا، يمكن للطبيب أن يصف الكورتيكوستيرويدات لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية.

يمكنك أيضًا أن يشعر المريض بالتحسن من خلال علاجات منزلية بسيطة، مثل شرب المزيد من السوائل أو استخدام جهاز ترطيب الهواء أو رذاذ الأنف بالمياه المالحة.

من الممكن أيضًا تخفيف آلام الجيوب الأنفية والضغط باستخدام جهاز إلكتروني حيوي يصدر أشكال موجية ذات تيارات دقيقة، يباع الجهاز بدون وصفة طبية وتستهدف موجات الجهاز الأوعية الدموية والأعصاب لتقليل احتقان الجيوب الأنفية والألم.

في حالات نادرة، قد ينصح الأطباء بإجراء جراحة الجيوب الأنفية لإزالة الأورام الحميدة أو فتح الجيوب الأنفية الصغيرة أو المتورمة باستمرار.