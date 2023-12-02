السبت 02 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

7 عادات يومية للتخلص من الشخير أثناء النوم

الشخير أثناء النوم،
الشخير أثناء النوم، فيتو

يعاني 45 % من البالغين من  الشخير على الأقل من حين لآخر سواء بسبب الإرهاق أو التوتر أو مشكلة صحية في الجيوب الأنفية، وغالبًا ما يمنع الشخص الذي يعاني من الشخير شريكه من النوم الجيد أثناء الليل، الأمر الذي قد يكون مرهقًا.

 

لا يعد الشخير مصدر إزعاج فحسب، بل إن 75% من الأشخاص الذين يشخرون يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشخير أثناء النوم، فيتو

وتوجد العديد من الحلول الطبيعية بالإضافة إلى القيام ببعض التغيرات في نمط الحياة الشخص، والتي قد تساعد على التوقف عن الشخير.

 

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تغيير وضعية النوم

يؤدي الاستلقاء على ظهرك إلى تغطية قاعدة لسانك والحنك الرخو على الجدار الخلفي لحلقك، مما يتسبب في حدوث صوت اهتزاز أثناء النوم، النوم على جانبك قد يساعد في منع ذلك.

 

وإذا استمر الشخير بغض النظر عن وضعية النوم، فقد يكون انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هو السبب.

 

إنقاص الوزن

فقدان الوزن يساعد بعض الناس ولكن ليس الجميع حيث يشخر الاشخاص النحيفون كذلك.

 

وإذا اكتسبت وزنًا وبدأت تشخر ولم تشخر قبل اكتساب الوزن، فقد يساعدك فقدان الوزن.  حيث قد يؤثر الوزن الزائد حول رقبتك والذي يضغط على القطر الداخلي للحلق، مما يزيد من احتمالية انهياره أثناء النوم، مما يؤدي إلى الشخير.

 

تجنب الكحول

يقلل الكحول والمهدئات من قوة العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق، مما يزيد من احتمالية إصابتك بالشخير.

 

محاولة تغيير عادات النوم

يمكن أن يكون لعادات النوم السيئة تأثير مماثل لتأثير شرب الكحول، على سبيل المثا  يعني العمل لساعات طويلة دون الحصول على قسط كافٍ من النوم أنك مرهق للغاية عندما تصل إلى مستوى طاقتك أخيرًا، حيث ينام الشخص بعمق وتصبح العضلات أكثر مرونة، مما يؤدي إلى الشخير.

 

فتح الممرات الأنفية

إذا بدأ الشخير في أنفك، فقد يساعد إبقاء الممرات الأنفية مفتوحة ليسمح للهواء بالتحرك بشكل أبطأ.

إذا كان أنفك مسدودًا أو ضيقًا بسبب نزلة برد أو أي انسداد آخر، فمن المرجح أن يؤدي الهواء سريع الحركة إلى الشخير.

ويمكن ان يساعد الاستحمام بالماء الساخن قبل الذهاب إلى السرير يمكن في فتح الممرات الأنفية.

ويمكن أيضًا استخدام وعاء نيتي لشطف الممرات الأنفية بمحلول الماء المالح.

 

تغيير الوسائد

قد تساهم المواد المسببة للحساسية الموجودة في غرفة نومك وفي وسادتك في حدوث الشخير، يتراكم عث الغبار في الوسائد ويمكن أن يسبب تفاعلات حساسية يمكن أن تؤدي إلى الشخير.  

والسماح للحيوانات الأليفة بالنوم على السرير يسبب لك استنشاق وبر الحيوانات، وهو مصدر إزعاج شائع آخر.

الشخير أثناء النوم، فيتو

الحافظ على رطوبة الجسم

شرب الكثير من السوائل، حيث تصبح الإفرازات الموجودة في الأنف والحنك الرخو أكثر لزوجة عندما تصاب بالجفاف والذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الشخير، فيجب أن تحصل النساء الأصحاء على حوالي 11 كوبًا من إجمالي الماء يوميًا  ويحتاج الرجال إلى حوالي 16 كوبًا، وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

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