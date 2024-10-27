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رياضة

هل يرحل جوميز عن الزمالك لهذا السبب ؟

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة رغبة البرتغالي جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء بسبب غضبه من ضعف صفقات الصيف.

وتعاقد الزمالك مع 6 صفقات هم الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بنتايك، السنغالي سيدي ندياي، محمد حمدي، البولندي كونراد ميشالاك والغيني جيفرسون كوستا.

البرتغالي جوزيه جوميز 

وقال المصدر إن جوميز بالفعل غاضب من عدم تلبية طلباته في الميركاتو الصيفي خاصة أن بعض الصفقات التي تعاقد معها الزمالك لم تكن برغبته.

وأشار إلى أنه رغم غضب جوميز إلا أنه لم يهدد بالرحيل كما تم تداوله خلال الساعات الماضية خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية موسم 2024-2025.

وأضاف جوميز طلب تدعيم الفريق في يناير المقبل بصفقات قوية من اختياره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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