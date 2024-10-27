القبض على مطرب شهير بمنطقة الزمالك تنفيذا لحكم قضائي

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مطرب راب شهير بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا لحكم قضائى صادر ضده منذ فترة.

ومن المقرر عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت معلومات وردت لتنفيذ الأحكام، عن مكان وجود المتهم المذكور، وعلى الفور توجهت مأمورية أمنية إلى مكان اختبائه.



وكانت أحكام قضائية سابقة صدرت ضد مطرب الراب، بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة بمنطقة الزمالك وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة المختصة.

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