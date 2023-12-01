الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

متى يلجأ الطبيب لإجراء عملية استئصال اللحمية للاطفال ومدة التعافي منها؟

علاج اللحمية،فيتو
علاج اللحمية،فيتو

علاج اللحمية عند الأطفال، يوصي أطباء الأنف والأذن الحنجرة أن علاج اللحمية يكون من خلال إستئصال اللحمية وهي عملية جراحية بسيطة ليس لها اى مخاطر، وقد يقرر الطبيب أن الجراحة لإزالة اللحمية مناسبة إذا كان الطفل يعاني من الإلتهابات المتكررة في اللحمية، مما يؤدي إلى:

 

1- التهابات متكررة في الجيوب الأنفية أو الأذن

2-الالتهابات التي لا تختفي بالمضادات الحيوية

30مشاكل في التنفس، وخاصة تلك التي تتعارض مع النوم

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إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في اللوزتين، فقد يقرر الطبيب إزالة اللوزتين في نفس الوقت. 

علاج اللحمية عند الأطفال

ويتضمن إجراء استئصال اللحمية قيام الطبيب بوضع الطفل تحت التخدير العام وإزالة اللحمية عن طريق الفم. 

بعد الجراحة، من المحتمل أن يعاني الطفل من ألم خفيف، بما في ذلك نزيف بسيط أو التهاب في الحلق أو سيلان الأنف أو التنفس الصاخب.

مدة التعافي بعد عملية استئصال اللحمية

أثناء فترة التعافي، والتي تستمر عادةً حوالي أسبوع واحد، يجب على الطفل الراحة وتجنب الأنشطة المجهدة.

واللحمية هي غدد تقع خلف الأنف فوق سقف الفم، ويمكن أن تسبب الشخير ومشاكل في التنفس

واللحمية جزء من الجهاز المناعي لجسم الإنسان وتساعد هذه الغدد في احتجاز الجراثيم التي تدخل الأنف أو الفم، في محاولة لمنع العدوى بحسب موقع Medical News Today

ويزداد حجم اللحمية حتى يبلغ الطفل 6 سنوات، ثم يتقلص ببط، وتختفي اللحمية عادة عندما يبلغ الشخص 16 عامًا، وتضخم اللحمية أمر نادر عند البالغين.

 

أسباب تضخم اللحمية عند الأطفال

في معظم الأحيان، تتضخم اللحمية عندما يحاول الجسم محاربة العدوى، ويمكن أن تظل متضخمة، حتى بعد زوال العدوى.

ويعاني بعض الأطفال من تضخم اللحمية منذ الولادة، ويمكن أن تسبب الحساسية كما أن  اللحمية لدى البالغين يمكن أن تتضخم بسبب العدوى المزمنة أو الحساسية أو التلوث أو التدخين. والأقل شيوعًا هو تضخم اللحمية الناتج عن ورم سرطاني

أعراض  تضخم اللحمية عند الأطفال

 

تشمل علامات وأعراض تضخم اللحمية:

الشخير

توقف التنفس أثناء النوم

التنفس المتوتر أو الصاخب

نوم بدون راحة

التنفس عن طريق الفم أكثر من الأنف

رائحة الفم الكريهة أو جفاف الشفاه وتشققها نتيجة التنفس من الفم

سيلان الأنف المستمر

التهابات الأذن المتكررة

نزلات البرد المتكررة

تورم الغدد في الرقبة

النوم في وضع غير معتاد، بحيث يكون الرأس إلى الخلف والركبتين إلى الصدر بينما يكون الشخص مستلقيًا على الأمام

تشخيص اللحمية عند الأطفال

 

قد يستخدم الطبيب أداة تتكون من كاميرا مثبتة في نهاية منظار مضاء لفحص اللحمية يقومون بإدخال المنظار من خلال الأنف، كما قد يوصون بإجراء فحص دم للبحث عن العدوى

 

إذا كان الطفل يعاني من أعراض اضطراب النوم، فقد يوصي الطبيب بإجراء دراسة النوم،  يمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة بصعوبات في التنفس أثناء النوم أو انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يحدث أحيانًا مع تضخم اللحمية.

 

 

تشمل عوامل خطر تضخم اللحمية:

التهابات متكررة في الرأس أو الحلق أو الأذنين

التهابات اللوزتين

وجود تضخم اللوزتين

نظرًا لأن اللحمية تتقلص عادةً عند البلوغ، فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا التوسيع.

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